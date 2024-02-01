維護行人安全　新北交通局：YouBike2.0E禁行人行道

▲新北維護行人安全「YouBike2.0E禁行人行道」。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市交通局表示，桃園市公共電輔自行車YouBike2.0E自今（1日）上路，並開放騎乘至雙北市租還，以桃園市費率計費；交通局特別提醒民眾騎乘YouBike2.0E禁行人行道，以維護行人安全，違者則將依道路交通管理處罰條例可處以最高1200元罰鍰。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，電動輔助自行車YouBike2.0E通常比一般腳踏自行車的車速快較多，最高時速可達25公里，為顧及行人及騎乘者安全，特別提醒新北市境內人行道是一律禁行電動輔助自行車YouBike2.0E，警察局也將配合勸導和執法取締。

吳政諺指出，除YouBike2.0E外尚有電動滑板車、電動獨輪車及電動雙輪車等個人行動器具，同樣基於安全考量，禁止於道路及人行道使用，違者將依違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，處以新臺幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

交通局也提醒民眾YouBike2.0和2.0E的車柱系統可共用，租借前可先至YouBike官網或各租賃站自動服務機，登錄會員加入公共自行車傷害險，免費享有保障；也再次提醒騎乘YouBike2.0E時，請遵守相關交通法規，維護自己和他人安全。