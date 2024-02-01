別讓國三生枉死！周六「首場追思會」　受害學生父親將到場

▲不幸枉死的國三生，家屬上周舉行告別式。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊惠琪／台北報導

震驚全國的新北國三生割頸案，不幸喪命的學生上周舉行告別式，為了不讓國三生枉死，臉書粉專「孩想陪你長大」將在本周六（2/3）舉辦首場大型追思活動，呼籲政府檢討少年犯刑責，受害學生父親也將到場響應。該臉書粉專近日也公開受害學生父親在告別式唸的追思文影音，句句揪心，讓網友相當不捨。

新北市一名成績優異的國三生，去年底遭同學持彈簧刀割頸命喪校園，1月25日舉行告別式，包括新北市長侯友宜、教育部長潘文忠等人，以及上百名師生網友到場送行。「孩想陪你長大」本周六將在新北市土城斬龍山遺址文化公園舉辦首場大型追思會，經過主辦單位聯繫，受害學生父親將親自出席活動，希望兒子的不幸，能喚起政府重視少年犯的刑責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受害學生父親在告別式當天也發出聲明，祈求法院公正的嚴判，不讓殺人犯及教唆犯逃過他們應有的懲罰，別讓「年齡」導致司法成為一座失衡的天秤；在追思文也自責，曾教導孩子做人必須要明辨是非對錯，沒想到因此命喪黃泉，將秉持這份理念，為兒子討回公道。「孩想陪你長大」粉專也首度公開追思文影音，一字一句，都讓網友相當揪心、心疼不捨。

「孩想陪你長大」發起人徐妮妮說，新北國三生悲劇，不只是一個家庭的破碎，全台各地的家庭都跟著破碎了，本周六舉辦首場大型活動，除了呼籲政府能檢討少年犯的刑責與少年矯正機構成效不彰外，也邀請專業畫家帶領孩子現場創作，安排親子擁抱、大聲說愛活動，也一起抱抱被害學生的父親，彼此治癒傷痕。此外，預計3月16日上凱道發動修法大遊行，也呼籲新會期的立委，優先關注相關法案。

徐妮妮說，受害學生生前最掛念的就是生活無法自理的姊姊，之前都會幫忙照顧姊姊，現在父母不但面臨喪子之痛，家中也少了一名照顧人力，姊姊每天都必須到照護機構報到，醫療與看護費用負擔相當沉重。「新北市好日子愛心大平台」已建置捐款窗口，希望更多人伸出援手。