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7歲兒癲癇發作急壞父母　警「我也有孩子」鳴笛幫載3分鐘送到院

記者趙蔡州／綜合報導

新北土城警分局廣福派出所員警28日晚間執行巡邏勤務，經過學成路時突然有一對夫妻衝上前求救，說自己的7歲兒子癲癇發作，由於一直叫不到計程車，懇求警方幫忙送醫。員警眼見人命關天，加上自己也有孩子，能體會夫妻心情，馬上請夫妻3人上車，火速在3分鐘內趕到醫院，讓孩子能及時接受治療。

事件發生在28日晚間6時30分許，廣福派出所2名員警帶著1名實習生執行巡邏勤務，駕駛巡邏車行經土城區學成路一處巷口時，突然看見路邊有一對夫妻抱著一名孩子，一邊不斷招手一邊往巡邏車的方向狂奔，員警見狀立刻停車並下車詢問情況。

▲▼土城7歲童疑天冷引發癲癇　巡警開道3分鐘急就醫。（圖／翻攝自記者爆料網）

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▲員警協助夫妻，火速把孩子載到醫院。（圖／翻攝自記者爆料網）

原來林姓夫妻2人的7歲兒子患有癲癇，疑似因為寒流氣溫驟降，造成兒子的癲癇突然發作，由於情況太突然，導致夫妻倆忘了先呼叫119，反而抱著孩子衝到路上準備攔計程車，結果卻一直等不到有計程車通過，直到看見員警巡邏經過，才趕緊衝上去尋求幫助。

巡邏員警眼見人命關天，回報後立刻請夫妻一家3人上車，並在短短3分鐘火速趕到附近的亞東醫院急診室就醫，男童經醫生診斷治療後，症狀緩解沒有大礙。事後，其中一名陳姓警員表示，自己也有孩子，對於林姓夫妻的心情能感同身受。林姓夫妻則說，真的很感謝警方幫忙，若沒遇到警方協助，後果恐不堪設想。

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