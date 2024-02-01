新北行動治理前進泰山　侯友宜傾聽地方聲音實現建設願景

▲新北市長侯友宜1日上午率領市府團隊在泰山區公所召開行動治理座談會。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（1日）上午率領市府團隊在泰山區公所召開行動治理座談會，會中就交通建設、汙水下水道接管工程、塭仔圳重劃區規劃及對里基層工作經費運用的調整等進行討論，聽取地方意見，與里長們作夥打拼。侯友宜也送上今年新北「吉龍舞春」春聯以及小福袋，祝福里長們吉龍舞春、龍舞春吉、春吉龍舞。

侯友宜表示，市府在泰山區持續推動塭仔圳重劃工程、貴子坑溪環境整治計畫、污水下水道接管工程、大窠溪生態整治工程及義學國中多功能體育館暨共構地下停車場等，打造優美宜居生活環境。感謝在地里長在第一線支持及配合，對於大家關心的議題，市府團隊會持續推動與研商並爭取中央經費，解決民眾需求。

▲會中就交通建設、汙水下水道接管工程、塭仔圳重劃區規劃及對里基層工作經費運用的調整等進行討論。

今天座談會首先就尚未解決的提案進行討論，其中五股交流道改善計畫，包括新增北出匝道於跨越楓江路口後再下地銜接新五路，及台65線往高速公路方向新增匝道跨越楓江路銜接北入匝道，交通局表示，高公局已於2023年5月開始施工，預定2017年4月完工。

另外，有關污水下水道接管工程，水利局表示，泰山地區污水下水道工程計分5個標案分年推動，第一、二標屬下游主次幹管建設已於2022年完成，第三、四標持續接管施作中，第五標將視下游第四標管線佈設情形及中央補助款到位後推動，預計2016年後招標。全期預計2019年全數完成，預計接管2萬8758戶，完成後接管率可達96%，解決泰山民眾生活污水問題。

民政局表示，泰山區從2019年至2023年里長總計提出87案，已完成78案，達成率近9成，市府團隊將持續努力，積極解決地方反映問題，為市民謀取最大福祉。

▲侯友宜送上今年新北「吉龍舞春」春聯以及小福袋。