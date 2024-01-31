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黃敏惠變身總鋪師推在地年貨　消費滿額抽再衝買氣

▲▼ 「龍」來嘉市買年貨 黃敏惠市長：2/3中央廣場年貨大街開賣啦 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市邀集在地商家打造年貨大街採買平台。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

喜迎龍年，家家戶戶採買年貨，嘉義市政府貼心邀集在地商家於2月3日到2月6日在中央廣場舉辦年貨大街活動，黃敏惠市長邀請市民朋友們，活動期間一起來嘉市大採購，感受熱鬧的年節氣氛。全區免費入場，消費滿300元還可參加消費滿額好康雙重抽，天天現場抽一萬元現金，2月6日還有最終加碼獎，有機會把iPhone 15PLUS、電動滑板車、圓頂帳篷等獎項抱回家。現場免費限量開運紅包、限量好運福袋及限量書法春聯好康拿不完。

▲▼ 「龍」來嘉市買年貨 黃敏惠市長：2/3中央廣場年貨大街開賣啦 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，非常感謝議會的支持，以及所有在地商家、商圈、各大市場與鄉親們一起努力打拚，過年期間仍馬不停蹄，讓大家感受嘉義的美食與人情味。黃敏惠市長也分享，這幾年嘉義市店面進行形象改造、品牌升級與視覺設計，令大家充分體驗到嘉義市滿滿的創新能量，2月3日至2月6日，連續四天，黃敏惠市長盛情邀請大家到嘉義市中央廣場，一同感受過年熱鬧滾滾、圍爐的氣氛。

▲▼ 「龍」來嘉市買年貨 黃敏惠市長：2/3中央廣場年貨大街開賣啦 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處長田長沛表示，嘉義市這個「大灶腳」服務廣及南彰化到北台南的民眾，不僅是雲嘉南的觀光休閒消費中心，更要成為台灣的新都心。嘉義市年貨大街廣邀排隊名店，東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路設攤區(路)段、永和街設攤區(路)段、魚市場、果菜市場及新二通等商圈齊聚中央廣場，市民朋友準備年貨不用四處奔走，各式各樣的年菜及豐富的新鮮食材任君挑選，絕對讓大家一次逛個過癮、買得齊全，一起豐盛過好年。

▲▼ 「龍」來嘉市買年貨 黃敏惠市長：2/3中央廣場年貨大街開賣啦 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府於今(31)日上午舉辦年貨大街宣傳記者會，除了邀請嘉市好店主題曲「嘉市好店」創作人王彙筑於現場自彈自唱外，還邀請了年貨大街參展攤商嘉義代表美食「新北平婚宴餐廳」創辦人吳崇榮出席，不藏私帶領黃敏惠市長現場料理年菜「鴻運當頭酸辣蝦」，煮熟轉紅的蝦子象徵即將來臨的新年將好運連連，建設處長田長沛表示，本次示範料理食材皆取自於嘉義市的各大市場，現場也「澎派辦桌」展示來自各大市場為年節所推出的特色禮盒。

▲▼ 「龍」來嘉市買年貨 黃敏惠市長：2/3中央廣場年貨大街開賣啦 。（圖／嘉義市政府提供）

市府建設處表示，今年年貨大街聯手50家以上攤商推出多款優惠年節商品、限量款商品，包含年貨、年菜到伴手禮等各種類型的人氣品牌應有盡有，其中有許多特色異國小吃及多款特色甜點，讓全家大小都呷甜甜過好年，用豐富美味的嘉義好滋味揭開農曆春節序幕。

活動期間民眾只要現場於一攤位累積消費滿300元以上，即可獲得一張摸彩券，單筆消費最多獲得10張摸彩券，憑摸彩券至活動服務台，即可參加雙重抽獎。第一重現場滿額抽，一張摸彩券限抽一次，最大獎萬元現金。摸彩券收執聯投入摸彩箱，即可參加第二重2月6日最終好禮大摸彩。更多好康活動，歡迎至2024嘉義市年貨大街官網 (https://chiayinewyear2024.vrworld.com.tw/#)查詢。

 
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黃敏惠年貨大街

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