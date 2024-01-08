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台灣線上農夫市集　「普利共好商城」年節優惠活動開跑

▲台灣線上農夫市集「普利共好商城」年節優惠活動正式開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台灣線上農夫市集「普利共好商城」年節優惠活動正式開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

農曆年節將至，電商普利共好商城推出2024福龍賀歲線上年貨大街活動，商城中聚集各地小農及農會農產禮盒在平台專區販售，活動期間購買專區商品還可以再抽萬元品牌家電，超多優惠活動就是要讓民眾感受到滿滿的年節氛圍。

民眾籌辦新春年貨，隨著消費型態的改變，除了到傳統年貨市場採購年貨外，網購也成為現代採買年貨的最佳選擇，今年普利共好商城邀請知名料理達人蔡季芳老師為這次活動擔任推廣大使，蔡季芳老師時常分享料理小妙招及料理食譜深受家庭主婦喜愛，希望透過蔡季芳老師的分享讓更多民眾看見普利共好商城以及臺灣優質農產品。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，去年普利共好商城辦理新春台中農產福兔賀歲年貨網購節成效顯著，今年活動抽獎獎品更加碼多項家電好禮，就是要讓民眾有感過好年。此外黃景建總幹事說霧峰農會非常重視永續發展，將聯合國世界永續發展目標SDGS的17項指標作為農會經營的方向，普利共好商城的選品標準以及營運目標皆以SDGS標準向前邁進，希望在農產栽種、產品生產、銷售平台一直到消費體驗等等方面都互利共好生生不息。

▲台灣線上農夫市集「普利共好商城」年節優惠活動正式開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台灣線上農夫市集「普利共好商城」年節優惠活動正式開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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