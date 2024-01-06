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金湖年貨大街開幕！找嘸年貨民眾怨像夜市　主辦單位：滾動式調整

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

龍年好運到，「2024金湖年貨大街」今(6）日在新市里籃球場熱鬧舉辦開幕典禮，由天震堂醒獅團開場，磅礡氣勢象徵著新年新氣象。不過卻有民眾來現場找不到年貨可買，不滿表示現場只有攤販「像夜市一樣」。對此，官方表示近日會再引進乾貨類的攤商，按照商家意見以及市場反應進行滾動式的檢討。

▲▼2024金湖年貨大街今(6）日在新市里籃球場熱鬧舉辦開幕典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2024金湖年貨大街今(6）日在新市里籃球場熱鬧舉辦開幕典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府與金湖鎮公所今年聯手推出了「2024金湖年貨大街」，從1月5日起為期18天為民眾提供美食和文化的盛會。不過有民眾興沖沖前來採買，卻發現現場沒年貨，不滿表示「年貨大街像夜市一樣」。

民代受訪認為，這是縣府承辦，到底是以夜市攤販還是年貨大街為主，縣府和廠商可能在溝通上出現問題，目前看來只是一般攤販，連夜市規模都還沒達到，希望能持續檢討，把年貨大街辦起來。

▲▼2024金湖年貨大街今(6）日在新市里籃球場熱鬧舉辦開幕典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

金湖鎮公所表示，此次年貨大街自即日起至1月22日（一）每日下午13:00至21:00進行。為了確保活動的順利進行，營運期間將進行封路，敬請民眾諒解。

而今年年初首先由金湖鎮辦理「金湖年貨大街」系列活動，營運時間從1月5日起為期18天，目前已進駐部份的攤商，近日會再引進乾貨類的攤商，讓年貨大街販售的商品更豐富，未來也會按照商家意見以及市場反應進行滾動式的檢討，希望能藉由年貨大街先達到打響知名度，進而讓鄉親有一處完整的區域可採購，並帶動整個金湖地區人潮匯集，進而創造周邊商家的商機。

▲▼2024金湖年貨大街今(6）日在新市里籃球場熱鬧舉辦開幕典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，為了回饋廣大民眾的支持，特別推出了早鳥送好康活動。從即日起至1月22日（一），每天下午14:00現場打卡按讚，每人將贈送50元園遊券1張。另憑新市里停車收費繳費收據可換取50元園遊券1張。數量有限，送完為止。
需要注意的是，1月6日（六）因當天將舉辦開幕儀式，發放時間調整為下午15:00。而每逢週末假日（1月6日、7日、13日、14日、20日、21日），下午14:00、15:00、16:00、17:00都將有精彩的節目演出，讓民眾在歡笑中度過愉快的時光。

▲▼2024金湖年貨大街今(6）日在新市里籃球場熱鬧舉辦開幕典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

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