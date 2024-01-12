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電商年節優惠整理　集結熱銷年菜、伴手禮、年貨下殺開賣

東森購物「年菜」熱賣中（圖／東森購物提供）

▲東森購物「年菜特輯」電視通路、網站同步熱賣中，今年特別主打米其林星級廚師功夫菜，包括晶華酒店、阿一鮑魚等年菜皆持續熱銷。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

距離農曆新年剩下一個月，電商通路推年菜預購搶攻圍爐商機，針對星級飯店年菜、大廚功夫菜等祭出超值優惠，年貨大街也同步開跑，各式零嘴、元氣補品禮盒現在買有促銷最省。以下就整理多家網購業者的年節優惠活動重點，作為採買參考，辦年貨省時省事省荷包。

東森購物「年菜特輯」電視通路、網站同步熱賣中，今年主打「米其林星級廚師功夫菜」，包括晶華酒店、阿一鮑魚等年菜持續熱銷，從整體銷售進一步觀察，仍以一次備齊的桌菜型組合最受歡迎，單一品項則是佛跳牆最受青睞，其次為蘿蔔糕、米糕及雞湯，無論圍爐想吃台菜、手路菜或蔬食，網購族可把握1/26前下單訂購。

此外，針對有採買年節禮品需求的人，東森廣場台北車站「年貨大街」已經開跑，至小年夜（2/8）前舉辦年貨花車活動，過年零食糖果、生活用品等祭出超殺價格，像是「東森嚴選阿一蠔皇溏心鮑魚禮盒」促銷價1,192元、「白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨6入禮盒」促銷價218元，還有東森自然美多款經典熱銷商品，新春價下殺1折起，而只要在「年貨大街」消費滿1,000元，即送點八號餐券100元，在東森購物網ETmall全球購完成「一鍵全領300優惠券」的東購會員，就送濕紙巾乙包。

▲▼東森廣場台北車站「年貨大街」開賣。（圖／東森購物提供）

▲東森廣場台北車站「年貨大街」，提供超優惠的年節禮盒及各種知名品牌零食商品。

為搶攻2024年春節圍爐商機，蝦皮購物澎派打造「美食年貨節」，即日起至1/13精選熱銷年菜下殺5折起，還有眾多伴手禮供選購，另網羅多款人氣韓國美食祭出7折優惠券，滿足過年的甜點胃。而從2023年的購買熱潮觀察消費者訂單，發現以「品牌年菜、伴手禮」的買氣表現尤佳，成長超過6成，小型零食類別中的「肉紙、堅果」平均也有超過5成增長，成為最受消費者歡迎的年味商品之一。

農曆過年轉眼將至，樂天市場也有「年貨大街活動」集結春節熱銷年菜，祭出下單筆筆享點數6%回饋，搭配「紅白賺點達人PK賽」活動，天天10%回饋無上限，使用APP下單加碼最高再賺6%；奇摩購物中心年貨大街活動，強打精選家電特殺3折起，ECOVACS科沃斯DEEBOT X2 OMNI旗艦掃拖機器人下殺66折，Panasonic國際牌桌上型熱銷機種、Dyson V12s乾濕全能洗地吸塵器皆不到2萬就可入手。

Coupang酷澎祭出六大專區迎新春，包含「新年精選禮盒」、「大掃除省力清潔用品 」、「夜晚不無聊！必備高人氣桌遊」、「零食分享組」、「送禮自用No.1 堅果隨手包」和「給最愛的小年獸 萌寵也要過好年」，其中，正官庄活蔘28D禮盒10瓶1盒不到500元，老字號品牌老協珍熬雞精14包入約1,225元，金蘭木蘭禮盒內含甘露醬油、金蘭油膏、素瓜仔肉、甜麵醬，一盒不到300元，滿足各種場合送禮需求。

酷澎「2024迎新春Sale」（圖／酷澎提供）

▲酷澎精選各式元氣補品和年節禮盒。（圖／酷澎提供）

博客來則是推出「年貨黃金月」搶市，即日起至1月31日，強打品類日、品牌券、好康1+1、年貨商品4折起，而隨著農曆春節倒數，春節拜年推升伴手禮買氣提前上揚，帶動站上禮盒預購買氣增加3成，以300元到1,000元的禮盒組最受歡迎，經典品牌、喜慶包裝、健康概念成禮盒選購重點。

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關鍵字：

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