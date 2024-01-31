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嘉有好市集年貨大街開賣　一次買齊年貨伴手禮

▲▼ 2024嘉有好市集年貨大街 民眾開心領龍年紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 2024嘉有好市集年貨大街 民眾開心領龍年紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2024嘉有好市集-年貨大街」27、28日2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地熱鬧展開！本次活動以「龍」為主題，召集超過200家業者共襄盛舉，規劃「龍賀呷」、「龍賀買」、「龍賀耍」等3大年貨主題，讓民眾一次購足年節所需商品，就是要讓您來「嘉」感受滿滿年味。

▲▼ 2024嘉有好市集年貨大街 民眾開心領龍年紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁在活動開跑第一天就到場發放限量龍年紅包袋與民眾拜個早年，鄉親隊伍絡繹不絕，攜家帶眷到年貨市集吃吃喝喝，翁縣長隨後走入市集介紹嘉義在地農特產品，鼓勵消費者「食當季、食在地」，達成「淨零碳排」的目標。

▲▼ 2024嘉有好市集年貨大街 民眾開心領龍年紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，自109年開始舉辦年貨市集各界好評不斷，可以說是嘉義最具代表性的市集，今年為迎接農曆過年，讓民眾能一次買齊年貨及伴手禮，縣府團隊邀集嘉義各地的優質業者，有農特產品、在地美食、手作文創、特色伴手禮及年節南北貨等，讓鄉親把最優質的產品採買回家。

▲▼ 2024嘉有好市集年貨大街 民眾開心領龍年紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處指出，活動邀請嘉義縣書法學會現場為民眾揮毫寫春聯，每人限索取一份，還有嘉義縣茶道花藝推廣協會設置茶席，讓各位品味茶的世紀風華，更邀請五星咖啡莊園手沖精品咖啡，品嘗阿里山咖啡的獨特風味，有得吃、有得拿，民眾樂翻天。

▲▼ 2024嘉有好市集年貨大街 民眾開心領龍年紅包 。（圖／嘉義縣政府提供）

市集好康不斷，只要在嘉有好市集年貨大街攤位消費滿100元即可蓋章集1點，集滿5點兌換市集消費現金券20元、集滿10點可參加龍好禮抽獎活動，有機會抽中智慧型手機、智慧型手錶、藍芽耳機、嘉義優鮮禮包等多項好禮，刺激買氣。

此外，活動只要穿著有龍的服飾，或提供2個乾淨的紙袋、或捐2張當月發票，即可領取一份市集來客禮（送完為止），內容豐富精采，誠摯邀請大家蒞臨嘉有好市集年貨大街，龍總來「嘉」過新年。

 
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