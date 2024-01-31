黃敏惠視察嘉菸、劉厝公園　人文視野檢視工程品質

▲黃敏惠率隊視察嘉菸、劉厝公園 期許以前瞻目光檢視工程品質 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府跨局處推動市政建設大步向前行，昨(30)日下午，市長黃敏惠率市府團隊分別前往舊嘉義菸葉廠針對園區整建進度，以及劉厝2號公園、劉厝公園第二期舊有公園遊戲場改善工程進行視察。十分重視設計思維的黃敏惠市長期許工程如期如質完工，並強調要以人文視野審視成果，讓軟硬體相互結合，獲得民眾肯定與共鳴。

「設計師是帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索。」黃敏惠分享《Shopping Design》創刊顧問詹偉雄的話並表示，嘉義市推動市政前行，以新十大旗艦計畫擘劃城市藍圖，舊嘉義菸葉廠是西區大發展計畫中的重要引擎，更位於文化新基地及生活新路網樞紐，未來在此將設立輕軌站點，串連西區大發展的北港路區段徵收以及嘉北車站，成為重要交通節點，期待在此讓文化成為產業，帶動城市發展。

黃敏惠提到，未來規劃分作三期「打開嘉菸」，希望第二、三期的整建、修復能獲得中央重視並予以補助，兌現承諾讓重大建設「不再跳過嘉義市」，讓嘉義市躍升為台灣西部新都心。黃敏惠市長也強調，嘉菸為西區大發展的亮點，但方圓500公尺缺乏大型停車場，因應打開嘉菸後引入的大量人潮，須從現在啟動大型停車場規畫，希望中央重視地方需求、給予嘉義市支持，中央地方攜手合作，助嘉菸活化轉型，開拓城市更加多元發展。

文化局長盧怡君表示，市府推動嘉義市舊嘉義菸葉廠活化轉型，由舊禮堂改造而成的影視音基地內裝硬體已改造完成，邀請獲國內外影展金獎肯定的講師打造「影視人才培育計畫」現正招生中，將於3月起開班授課，成為打開嘉菸的起點、培育影視人才的搖籃。第十號倉庫一樓目前也正在整修中，將於今年底前策展開放，屆時邀請市民及全國民眾一起來瞭解嘉菸的過去、現在與未來。

此次視察，黃敏惠亦率市府團隊前往劉厝公園、劉厝2號公園瞭解「嘉義市舊有公園遊戲場第二期改善工程」進度。建設處表示，為提升公園休閒效益及遊憩品質，市府就嘉義市21處公園分為兩期，進行公園遊戲場改善，工項包括橡膠地磚及石舖面改善、部份遊戲場地坪重新施作，以及鄰里公園遊戲設備更新、亮點公園創意改造等。第一期10處公園包括興嘉公園、友忠公園2處亮點公園，以及北社尾、頂庄、長榮、文昌、崇文、宣信及南田公園和仁愛兒童遊戲場，第一期已全數於112年8月完成開放。

建設處也提到，劉厝公園為第二期改善工程中的亮點公園，遊具結合嘉義市木都意象，打造原木色系遊具，外型亮眼吸睛。第二期工程中，劉厝3號、後湖、中庄、芳草公園等4處兒童遊戲場已於11月上旬完成驗收並開放使用，其餘7處劉厝、劉厝2號、文雅、南興、湖內、短竹、光路公園亦有望於過年前開放，讓孩童及家長感受「安心中帶著冒險、安穩中帶著挑戰、安全中帶著征服」的特色遊戲空間。