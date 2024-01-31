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首爾新林洞隨機殺人犯「挑男性下手」　法院一審判處無期徒刑

▲▼首爾新林洞隨機殺人犯趙宣7月28日移送檢方，首度在鏡頭前公開露面。（圖／達志影像／newscom）

▲首爾新林洞隨機殺人犯趙宣去年7月28日移送檢方，首度在鏡頭前公開露面。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市冠岳區新林洞去年7月21日爆發隨機殺人案，33歲男性趙宣先是搭乘霸王車、前往超市購買犯案用的刀具，接著在地鐵新林站4號出口朝每一對男女情侶揮刀，最終導致1人死亡、3人輕重傷，此後更引發一連串的模仿犯罪效應。對此，檢方向法院求處死刑；而一審則判處趙宣無期徒刑。

根據《韓聯社》，南韓首爾中央地方法院刑事合議32-2部（部長法官為方允燮、金炫淳等）今（31）日針對首爾新林洞隨機殺人案做出一審判決，判處涉嫌犯下殺人罪的趙宣（音譯）無期徒刑，且出獄後30年內必須配戴電子追蹤裝置。

法官們表示，「被告（趙宣）以極其殘忍無道的手段犯案，曾經觀看犯案現場影像、接觸此新聞的國人們，無不陷入極大的恐懼之中，更引發社會巨大的動盪，全國各地出現模仿犯罪。因此，被告不應當再繼續享有權利與自由，畢竟權利與自由是市民們在盡責後才能享有的。」

▲▼南韓警方決定公開新林站隨機殺人兇嫌趙賢的長相，左為身份證照片、右為做案時監視器影像。（圖／首爾警察廳）

▲南韓警方決定公開新林站隨機殺人兇嫌趙賢的長相，左為身份證照片、右為做案時監視器影像。（圖／首爾警察廳）

法官判處趙宣無期徒刑，認為唯有將趙宣永遠隔絕於社會之外，才能維持社會安全。據悉，檢方曾經於本月10日向法庭求處判趙宣死刑，認為趙宣在首爾市中心犯下隨機殺人案，引發市民朋友們產生「我也有可能會慘遭殺害」的恐慌和絕望。

1990年生的趙宣被韓媒評論身高目測僅165公分、身材肥胖且長相猥瑣，恐怕是引發其內心自卑的主因。

去年7月21日，趙宣先是從仁川的住處搭計程車前往首爾市衿川區的祖母家探視，然而卻因遭祖母叨念「人生渾渾噩噩」而心生不滿，下午在某超市竊取2把刀具，並搭乘計程車前往地鐵新林站，兩趟計程車皆沒有付車錢。

▲▼南韓首爾市冠岳區地鐵新林站4號出口附近爆發隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／CFP）

▲首爾市冠岳區地鐵新林站4號出口附近去年7月21日爆發隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／CFP）

抵達地鐵新林站4號出口後，趙宣將犯案目標瞄準在一名和不動產仲介通話的22歲男性A某、持刀狠砍18刀，導致其重傷身亡，接著又在巷弄中隨機砍殺不認識的3名30多歲男性。A某家境困頓、罹患不易止血的罕見疾病，高中喪母後扛起照顧弟弟的重責大任，本來計畫前往新林洞尋找租金低廉的套房，未料卻慘遭毒手。

檢方調查指出，趙宣沉迷第一人稱視角射擊電玩，無法區別遊戲和現實世界，加上受失戀、經濟困頓、家庭破碎所苦，強烈自卑感驅使下導致其犯案，前年12月27日還在網路論壇匿名發文，指稱某電競YouTuber「很像男同性戀」。

據悉，趙宣在新林洞犯下隨機殺人後，南韓各地掀起模仿犯罪潮，包括去年8月3日京畿道城南市地鐵書峴站隨機衝撞殺人案，以及去年8月17日同樣在首爾市冠岳區新林洞某生態公園登山步道的暴力性侵致死案，網路社群陸續出現威脅在公共場所犯下隨機殺人的預告貼文，社會風聲鶴唳，警方出動特攻隊高度戒備。

►首爾殺人犯外貌自卑！失戀後「沉迷射擊電玩」　匿名罵網紅像同性戀
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