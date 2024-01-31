福島核處理水排海後首份報告出爐　IAEA：符合安全標準

▲ 福島第一核電廠。（圖／CFP）

文／中央社

國際原子能總署（IAEA）公布福島第一核電廠內「核處理水」2023年8月開始排海後的首份驗證報告，指出排海核處理水符合國際安全標準。

日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）報導，營運福島第一核電廠的東京電力公司（簡稱東電）2023年8月24日開始排放核處理水入海後，IAEA同年10月首度在排海後派遣調查團調查日方是否遵循國際安全標準進行排放。

調查團成員由IAEA職員、英法等11國專家組成，專家成員裡也包含反對排海的中國。他們除赴日本實地視察福島第一核電廠內核處理水設備，也與經濟產業省與原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）等單位交換意見。

IAEA於30日公布的調查團驗證報告，認為用於監控排海作業的基礎設施齊全。IAEA之後將持續定期驗證，下一次驗證預計在2024年春天。

富士新聞網報導，報告書除指出「核處理水」的排放設備、運用等符合國際安全標準外，也指出經大量海水稀釋過再排放的「核處理水」幾乎未檢測出輻射物質，至於排入海中後則難以進一步詳細調查「核處理水」，但之後將持續審查作業安全性。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本外務省對此發布聲明回應「IAEA獨立的評價相當重要，日本政府將繼續努力爭取國際社會對處理水的更多理解」。

東電計劃在日本2023年度內（2024年3月底前）分4次排放共3萬1200噸「核處理水」。前3波排海作業已在2023年結束，第4波預計今年2月底開始排放；2024年度預計分7次排放5萬4600噸「核處理水」。

日本福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，經送「ALPS多核種除去設備」將 63種放射性核種的62種放射性核種去除後，稱之為「核處理水」。ALPS多核種除去設備唯一不能去除的放射性核種是氚（H-3）。（譯者：楊惟敬／核稿：陳亦偉）