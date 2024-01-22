　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

變態韓男「戴手指虎」公園性侵女教師致死　一審遭判無期徒刑

▲▼南韓警方公開首爾新林洞生態公園性侵致死案兇嫌崔允鍾的相片。（圖／首爾警察廳）

▲南韓警方公開首爾新林洞生態公園性侵致死案兇嫌崔允鍾的相片。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市冠岳區新林洞去年8月17日發生駭人聽聞的暴力性侵致死案！長相猥瑣的30歲男子崔允鍾（音譯）早在4個月前便在網路購買金屬手指虎，當行經某生態公園登山步道時，鎖定一名不認識的30多歲國小女教師，暴力毆打、勒頸、性侵致死。檢方求處死刑；對此，一審法官宣判崔為無期徒刑。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議26部（部長法官為丁真兒）今（22）日針對新林洞暴力性侵致死案作出一審宣判，依照涉嫌違反性暴力處罰法強姦殺人罪，判處崔允鍾無期徒刑，且認為必須將崔允鍾永遠與社會隔離開來。

法官表示，「被告（崔允鍾）雖然宣稱只是將受害者的嘴巴堵起來、並沒有想要殺害她，但直到受害者喪失抵抗能力後，在4到6分鐘的時間內，仍以勒頸的狀態下對其施加壓力，其殺害罪嫌被認定為有罪。」

法官說明判處無期徒刑的理由，「受害者沒有犯下任何錯誤，生命卻仍慘遭剝奪，無論何種方法都難以補償，且遺屬也身陷無法治癒的痛苦中。因此必須設法別讓悲劇再度發生，別再讓女性大白天在登山步道淪為犯案對象。」

其實，檢方一審時曾針對崔允鍾向法官求處死刑。對此，法官認為南韓事實上已經屬於「廢除死刑」的國家，因此當國家做出能夠剝奪生命權的刑罰時必須謹慎以待，而無期徒刑可以將犯罪者永久與社會隔離，徹底斷絕其再犯可能，且也應該讓犯罪者在服刑期間，向受害者與遺屬懺悔其罪過。

據悉，崔允鍾常年待業、在家啃老，和父母同住首爾市衿川區禿山洞的住處，經常往返住處和網咖，缺乏正常社交生活與能力，去年4月透過網路購買金屬材質的手指虎，為的就是要在路上「性侵不認識的女性」。崔允鍾的母親則在法庭上辯稱，兒子過去曾有憂鬱症、恐慌症病史，且曾在校園被霸凌。

►變態韓男姦殺女教師　兇嫌母出庭「拒繳賠償金」：我們也要過生活
►兇嫌為「啃老宅男」！女教師遭變態韓男拖樹叢暴力性侵　死因出爐
►遭拖行登山道暴力性侵！30歲女教師傷重身亡　變態韓男犯案行跡曝

ET快訊
快訊／「超哥」餐廳遭檢舉食材發臭！衛生局稽查揪多項缺失
相差16歲！「叫賣哥」揭離婚真正導火線　吳姍儒替其前妻抱屈
又一波裁員潮！美科技大廠「砍掉16％員工」　台灣也有據點
明後天寒潮爆發！全台凍番薯「剩6度」
獨／尾牙開40萬大獎！幸運兒抽中「沒路用」　捐出讓她開心笑了
快訊／學測50級分才能上台大！專家分析落點　醫學系門檻估55

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婚禮前48小時　岳母睡了女婿！她婚後2年才知「母女丼」崩潰

美陸軍「正妹女士官」傳輕生亡　幾天前才發文曝心境！IG湧入哀悼

鼠患肆虐！俄烏重演「一戰」惡夢　前線爆士兵染疫嘔吐、眼睛流血

變態韓男「戴手指虎」公園性侵女教師致死　一審遭判無期徒刑

美估哈瑪斯「僅2至3成陣亡」　遠不及以色列目標！火力還能撐數月

南韓少子化新政策上路　每人0-7歲可領至少70萬台幣

爸媽有夫妻臉　21歲女兒好奇幫測DNA發現「真的有血緣關係」

英國13級狂風吹襲！班機「空中搖晃」驚險降落　乘客重獲新生鼓掌

9年前殺妻坐牢　韓男出獄再婚「又殺第二任」！重判22年

日本今冬最強寒流！石川強震災區將降大雪　恐壓垮受損建物

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

婚禮前48小時　岳母睡了女婿！她婚後2年才知「母女丼」崩潰

美陸軍「正妹女士官」傳輕生亡　幾天前才發文曝心境！IG湧入哀悼

鼠患肆虐！俄烏重演「一戰」惡夢　前線爆士兵染疫嘔吐、眼睛流血

變態韓男「戴手指虎」公園性侵女教師致死　一審遭判無期徒刑

美估哈瑪斯「僅2至3成陣亡」　遠不及以色列目標！火力還能撐數月

南韓少子化新政策上路　每人0-7歲可領至少70萬台幣

爸媽有夫妻臉　21歲女兒好奇幫測DNA發現「真的有血緣關係」

英國13級狂風吹襲！班機「空中搖晃」驚險降落　乘客重獲新生鼓掌

9年前殺妻坐牢　韓男出獄再婚「又殺第二任」！重判22年

日本今冬最強寒流！石川強震災區將降大雪　恐壓垮受損建物

友情斷捨離！「6種有毒朋友」勿深交、小心運氣越來越差

李多慧如願見到偶像！台下應援模樣曝　興奮喊：我今晚睡不著了

「超哥」餐廳遭檢舉食材發臭！衛生局稽查揪多項缺失　限期3天改善

國雄2024全台推案量衝300億　員林、沙鹿最大案同步進場

麻醉後亂講屁話「糗樣全被拍」！　篠崎泫傻眼公開：影片有夠醜

特斯拉降價策略真的太香　Model Y拿下2023歐洲最暢銷車款！

林熙蕾羞認「初吻給劉德華」！　他驚隔25年才知情：別給我壓力

台電虧損電價恐漲價　許舒博：住宅及小商店應維持凍漲

全聯變身迷你書店！「閱讀麵包」跨界文學作家　推30款限定包裝

婚禮前48小時　岳母睡了女婿！她婚後2年才知「母女丼」崩潰

三寶闖紅燈還譙「X你娘」　下秒閃光連發超療癒！

國際熱門新聞

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

日人妻遭「台男」詐騙　為還債下海拍AV

100萬年殭屍病毒解凍　恐釀大流行

公司CEO墜4.6m身亡　警疑非單純意外

日女「吃壽司差點被打」公審師傅　風向反轉

伴屍睡6年！夫妻領已故父親680萬退休金

變態網購社長！女友屁股刺「奴隸」羞恥Play

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

22歲男「跳入老虎地盤」遭咬死　掙扎15分鐘無人救援

警察沒接到電話　1小時後發現4具屍體

請病假偷出國　女發現「主管搭同班飛機」

出軌被抓包！印度男「溺死新婚妻」偽裝意外

網紅遊曼谷吃「1袋炸蠶寶寶」　當晚瘋狂腹瀉送醫

暖氣故障蒸氣噴湧！　美11月嬰被活活燙死

更多熱門

相關新聞

南韓少子化新政策　0到7歲可領70萬

南韓少子化新政策　0到7歲可領70萬

南韓應對少子化與高齡化問題的「低生育老齡社會委員會」22日表示，自今（2024）年開始，每一名孩子出生後從0歲到7歲，至少可以領到2960萬韓元（約新台幣69.2萬元）補助，此外就讀托兒所、幼稚園還可以申請追加補貼。

9年前殺妻　韓男出獄再婚「又殺第二任」

9年前殺妻　韓男出獄再婚「又殺第二任」

日本今冬最強寒流　石川強震災區將降大雪

日本今冬最強寒流　石川強震災區將降大雪

日女「吃壽司差點被打」公審師傅　風向反轉

日女「吃壽司差點被打」公審師傅　風向反轉

能登震災「台捐4.7億」登上日媒

能登震災「台捐4.7億」登上日媒

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾新林洞性侵崔允鍾新林洞手指虎

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面