變態韓男「戴手指虎」公園性侵女教師致死　一審遭判無期徒刑

▲南韓警方公開首爾新林洞生態公園性侵致死案兇嫌崔允鍾的相片。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市冠岳區新林洞去年8月17日發生駭人聽聞的暴力性侵致死案！長相猥瑣的30歲男子崔允鍾（音譯）早在4個月前便在網路購買金屬手指虎，當行經某生態公園登山步道時，鎖定一名不認識的30多歲國小女教師，暴力毆打、勒頸、性侵致死。檢方求處死刑；對此，一審法官宣判崔為無期徒刑。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議26部（部長法官為丁真兒）今（22）日針對新林洞暴力性侵致死案作出一審宣判，依照涉嫌違反性暴力處罰法強姦殺人罪，判處崔允鍾無期徒刑，且認為必須將崔允鍾永遠與社會隔離開來。

法官表示，「被告（崔允鍾）雖然宣稱只是將受害者的嘴巴堵起來、並沒有想要殺害她，但直到受害者喪失抵抗能力後，在4到6分鐘的時間內，仍以勒頸的狀態下對其施加壓力，其殺害罪嫌被認定為有罪。」

法官說明判處無期徒刑的理由，「受害者沒有犯下任何錯誤，生命卻仍慘遭剝奪，無論何種方法都難以補償，且遺屬也身陷無法治癒的痛苦中。因此必須設法別讓悲劇再度發生，別再讓女性大白天在登山步道淪為犯案對象。」

其實，檢方一審時曾針對崔允鍾向法官求處死刑。對此，法官認為南韓事實上已經屬於「廢除死刑」的國家，因此當國家做出能夠剝奪生命權的刑罰時必須謹慎以待，而無期徒刑可以將犯罪者永久與社會隔離，徹底斷絕其再犯可能，且也應該讓犯罪者在服刑期間，向受害者與遺屬懺悔其罪過。

據悉，崔允鍾常年待業、在家啃老，和父母同住首爾市衿川區禿山洞的住處，經常往返住處和網咖，缺乏正常社交生活與能力，去年4月透過網路購買金屬材質的手指虎，為的就是要在路上「性侵不認識的女性」。崔允鍾的母親則在法庭上辯稱，兒子過去曾有憂鬱症、恐慌症病史，且曾在校園被霸凌。

►變態韓男姦殺女教師 兇嫌母出庭「拒繳賠償金」：我們也要過生活

►兇嫌為「啃老宅男」！女教師遭變態韓男拖樹叢暴力性侵 死因出爐

►遭拖行登山道暴力性侵！30歲女教師傷重身亡 變態韓男犯案行跡曝