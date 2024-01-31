快訊／日本愛知縣「火力發電廠」驚傳火警　傳爆炸聲、狂冒黑煙

▲武豐火力發電廠31日傳出火警。（圖／翻攝自X）
記者吳美依／綜合報導
根據日本放送協會（NHK）報導，日本愛知縣武豐町的「武豐火力發電廠」在當地時間31日下午3時許（台灣2時許）發生爆炸，多處冒出黑煙。
【速報】JERA武豊火力発電所で爆発 施設の複数箇所から炎や黒煙上がる 愛知pic.twitter.com/W3qVZ6rkst— NewsDigest ニュース・地震・災害速報 (@NewsDigestWeb) January 31, 2024
NHK及時事通信社引述消防人士說法指出，發電廠13樓的鍋爐設施冒出黑煙，旁邊的運煤輸送帶也在燃燒，火勢正在蔓延。
附近多位居民報警，也有不少民眾將現場情況拍攝後，上傳社群平台。一位距離爆炸現場大約300公尺的目擊者表示，「發出一聲巨響後，緊接著出現類似地震的劇烈晃動，持續數秒鐘。」
警消部門表示，目前還沒有人員傷亡的消息。詳細情況仍在調查中。
武豊火力爆発してすごい音した。— 柊斗 (@s_h_u_to) January 31, 2024
武豊火力発電所？JERA武豊？ pic.twitter.com/IOv68W23ti
武豊火力発電所 爆発 火災発生中です pic.twitter.com/0G6BNziD8U— tommy (@tommynattu) January 31, 2024
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