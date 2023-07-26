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首爾隨機殺人兇嫌長相曝！「矮胖猥瑣」激起自卑感　專挑男性下手

▲▼33歲趙姓男性嫌犯，21日下午在首爾市冠岳區新林洞犯下隨機殺人案，導致1死3傷。（圖／達志影像／newscom）

▲趙宣21日下午在首爾市冠岳區新林洞犯下隨機殺人案，導致1死3傷。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾地鐵新林站4號出口21日下午爆發隨機殺人案，導致1名年僅20多歲男性慘死、3名男性輕重傷，兇嫌為一名33歲的趙姓男子。警方審議後，今（26）日決定公開兇嫌的姓名、性別、年齡等資訊。趙嫌為預謀犯案，早在前一天就砸毀電腦，為的是銷毀犯罪證據，就連殺人時使用的刀具也是從超市偷來的。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓首爾警察廳26日召開委員會，下午決定對大眾公開新林站4號出口隨機殺人兇嫌的詳細身份，包括兇嫌身份證上的照片、以及做案時監視器影像裡的模樣，該名兇嫌為現年33歲、1990年生的男性趙宣（조선，音譯），身高約僅165公分，由於身高比其他男性還要矮，讓他感到更自卑。

警方所組成的委員會認為，趙宣選擇在人車熙攘的公開場所犯案，持刀具殺害、試圖殺害互不相識的被害者，其犯行殘忍且影響事態重大，不僅引發全國民眾惶恐不安，更恐誘使類似的模仿犯罪發生，因此決定向大眾公開趙宣的身份和長相。

▲▼南韓警方決定公開新林站隨機殺人兇嫌趙賢的長相，左為身份證照片、右為做案時監視器影像。（圖／首爾警察廳）

▲南韓警方決定公開新林站隨機殺人兇嫌趙賢的長相，左為身份證照片、右為做案時監視器影像。（圖／首爾警察廳）

從南韓產業通商資源部公佈的統計資料來看，南韓2021年男性平均身高為172.5公分。然而，趙宣犯案當時的目測身高僅165公分，不僅比其他男性更矮上一截、其貌不揚的長相也讓他更加自卑，趙宣犯案後也在接受偵訊時向警方坦承，長期以來他對自己的身高感到相當自卑，而這可能也是他專挑男性下手的原因。

警方調查指出，趙宣至少從本月20日（做案前一天）就開始計畫要犯下隨機殺人案，因為他當時不僅將自己的iPhone手機恢復原廠設定，更拿起鐵鎚將自己的桌上型電腦砸毀，他在接受警方偵訊時坦承，他確實早在先前就已謀畫犯案，他在手機、電腦上搜尋殺人方法、焚屍等關鍵字，為了不讓犯行被警方發現，才決定做出上述舉動。

犯案當天（7月21日），他於中午12時3分從仁川廣域市的住處搭上計程車，12時59分抵達位於首爾特別市衿川區的祖母家，不過他因為沒有付車錢，遭計程車司機報警，他專程搭車探望祖母，卻反而遭祖母叨念「人生過得渾渾噩噩」，引發趙宣不滿和自卑心作祟，他下午1時57分在祖母家附近超市偷竊2把刀具後，又搭上另一台計程車。

趙宣下午2時7分抵達首爾特別市冠岳區地鐵新林站4號出口附近，他同樣沒有付車錢，並將其中一把刀放在車上後，便下車持刀「大開殺戒」，先是從一名年僅20多歲的年輕男性身後，砍殺其頸部數刀直至死亡，之後又砍傷3名男性，其中一人還因此重傷，最後他和警方展開追逐戰，並在警方勸說下被制伏逮捕。

▲▼南韓首爾市冠岳區地鐵新林站4號出口附近爆發隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／CFP）

▲南韓首爾市冠岳區地鐵新林站4號出口附近爆發隨機殺人案，現場血跡斑斑。（圖／CFP）

另外，趙宣其實擁有3項前科、14次被移送法院少年部的紀錄，早在2010年8月20日、年僅20歲時，就曾在首爾特別市冠岳區的某間酒店，和其他3名不認識的酒客與另2名酒店員工爆發口角肢體衝突，他持燒酒酒瓶毆打對方頭部，導致對方因腦震盪需治療2周，持500cc啤酒杯毆打員工腹部，並以破碎的燒酒瓶劃傷另名員工的右手臂。

當時，趙宣被首爾中央地方法院判處1年6個月徒刑、緩刑2年。

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