韓隨機殺人再添1死！20歲開朗女大生「腦死身亡」　曾懷抱畫家夢

▲20歲女大生金惠彬慘遭兇嫌開車衝撞而腦死，8月28日逝世。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站8月3日傍晚傳出開車衝撞、隨機殺人案，繼64歲李姓婦女慘死後，如今再傳出一名死者，為年僅20歲的女大生金惠彬（김혜빈，音譯），當時才剛步出超商，旋即遭兇嫌開車衝撞，送醫治療多日仍因腦死不治，其實她生前個性活潑，不僅是父母的獨生女、更是同學們的開心果。

根據《韓聯社》，兇嫌崔元鍾8月3日傍晚開著米白色「起亞早晨」在書峴站附近人行道衝撞，造成64歲婦女李熙南、20歲女大生金惠彬腦死，之後他又從車上持兇器衝進百貨商場隨機殺人，金惠彬遭到轎車衝撞後旋即停止呼吸心跳，被緊急用救護直升機送往位於京畿道水原市的亞洲大學醫院搶救，不過卻處於腦死狀態，8月28日晚間撒手人寰。

繼本起隨機衝撞和殺人案的首例犧牲者李熙南的丈夫權某決定向大眾公開妻子的相片，金惠彬的家屬、親友們也決定向外界公開金惠彬的相片，他們表示比起聲稱罹患精神疾病的兇嫌崔元鍾透過隨機殺人而獲得社會關注，更希望社會大眾能夠知道無辜犧牲的死者們生前是多麼善良、充滿夢想和正面能量的人。

金惠彬的親友們透露，金惠彬生前是逗大家開懷大笑的開心果，且社群帳戶發文充滿著她留下的畫作，而金惠彬更經常寫道「感謝這個世界帶來的美好事物」，是一名純真善良且開朗、同時又充滿責任感的人；至於家屬則透露，金惠彬是母親晚婚後生下的獨生女，是父母的掌上明珠。

韓媒《OhmyNews》指出，金惠彬的靈堂上擺滿著大學同學親手寫的信、金惠彬生前喜愛的浣熊玩偶、寶可夢卡片圖鑑，出生於2003年7月9日的金惠彬從小散發著正面能量，即使長大後也不改活潑性格，在經歷1年的重考後終於考上首爾某間美術大學，她立志成為畫家，家裡牆壁掛滿她從幼稚園時的畫作，包括海豚、恐龍、獅子，同時她也懷抱著出演音樂劇的夢想。

金惠彬的父母因陷入巨大衝擊和悲痛之中而無法受訪，不過母親向媒體亮出案發當天和女兒的手機通訊軟體訊息，其實當天（8月3日）金惠彬前往書峴站附近的美術補習班打工，中午12時37分還傳送一張「我上班囉」的貼圖，傍晚5時56分母親得知書峴站發生隨機衝撞殺人的新聞後，便傳「別在書峴站逗留」的訊息給女兒，沒想到女兒始終未讀訊息。

▲南韓地鐵書峴站隨機殺人案兇嫌崔元鍾，案發前曾搜索「身心障礙減刑」。（圖／達志影像／newscom）

父母吃晚餐時，接到來自美術補習班院長的電話，表示金惠彬從補習班出門後就斷絕聯繫，當他們趕往書峴站現場時，剛好目睹一架救護直升機上空，此後他們接到警方電話，才得知女兒不幸遇難，而救護直升機上載的人就是他們的女兒，於是他們趕往亞洲大學醫院。

案發後，父母要求調閱監視器，才得知當時女兒正從書峴站附近的AK廣場超商結完帳走出門，卻剛好遇到兇嫌崔元鍾在人行道開車衝撞，如今他們還是無法接受女兒的離世。