桐島聰逃亡49年爆有「小20歲女友相伴」！混跡酒吧：人氣超夯

▲桐島聰藏匿49年，臨終前主動投案。（圖／警視廳）



記者王佩翊／編譯

日本一名癌末男子25日聲稱，自己就是因涉及多起連環爆炸案而被通緝49年的桐島聰。該名男子在逃亡期間化名內田洋，不但進入土木公司工作，甚至還有自己的社交圈。根據他常去的酒吧工作人員表示，男子不但在酒吧人氣極高，身邊甚至還有一名小他20歲、有望一同步入婚姻的女性陪伴。

在1974年至1975年間涉及超過10起重大爆炸案的連環炸彈客桐島聰被通緝49年後，25日突然有一名罹患胃癌的男子在醫院自稱是桐島，並要求醫護代為通報警方，震驚各界。然而更令人意想不到的是，他在投案6天後便於30日癌末病逝。儘管目前仍在進行DNA鑑定，但是警方根據他的各項外貌特徵判斷，男子就是桐島聰的可能性極大。

根據《全日本新聞網》報導，該名自稱桐島聰的男子在投案後病情迅速惡化，而他在臨終前接受警方調查時，聲稱自己在逃亡過程並未受到其他人的支援，並指出數十年來都在同一間土木公司工作。

警方隨後前往男子所稱的公司調查，發現確實有「內田洋」這號人物，而老闆跟員工都不知道身邊工作數十年的老同事竟有可能是重大通緝犯。

此外，該名男子生前是一間酒吧的常客。酒吧工作人員指出，他自稱是「內田洋」，身旁還有一名比他小20歲的女性相伴在側。據悉，兩人曾有意步入婚姻。而他本人在酒吧內宛如吉祥物一樣擁有超高人氣，在店內也自在與他人交流，一點都不像是擔心會被抓的人。