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邁入第19年！嘉義基督教醫院集結社會資源　籌辦年度圍爐

▲▼ 113年「龍年幸福 平安攏總來」圍爐 長輩歡喜迎新年 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 113年「龍年幸福 平安攏總來」圍爐 長輩歡喜迎新年 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓嘉義縣接受送餐及居家服務的老人家、身心障礙者及其家屬在農曆年前感受團圓圍爐的氣氛，戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院在中埔寶島饗宴會館舉辦113年「龍年幸福 平安攏總來」圍爐，並安排幸福髮型公司為長輩修剪頭髮、整理儀容，歡喜迎新年，此外南山人壽慈善基金會及富邦人壽企業志工也一同參與，協助長輩行動安全。

▲▼ 113年「龍年幸福 平安攏總來」圍爐 長輩歡喜迎新年 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠瑤代表縣長翁章梁出席圍爐，特別感謝嘉基醫院長期投入社會福利工作，承接縣內各項福利業務，包括居家服務、送餐服務、日間照顧、交通接送服務等，自95年開始集結社會大眾愛心舉辦關懷餐會，邀請獨居長輩、身障者於過年前圍爐，餐會除安排義剪，表演活動、趣味遊戲也讓長輩感受過年歡樂氣氛及社會溫暖，今年已邁入第19年。
▲▼ 113年「龍年幸福 平安攏總來」圍爐 長輩歡喜迎新年 。（圖／嘉義縣政府提供）

張翠瑤表示，嘉義縣老年人口越來越多，112年12月底人口統計，縣內65歲以上老人有108,368人，占全縣人口22.36％，老人人口比例高居全台第一，照顧老人生活、維持生活品質為社會福利最重要工作，雖嘉義縣財政困難，但翁縣長強調社福工作是施政重點項目，福利和照顧絕不打折。

▲▼ 113年「龍年幸福 平安攏總來」圍爐 長輩歡喜迎新年 。（圖／嘉義縣政府提供）

張翠瑤指出，除法定福利以外，還推動重陽節敬老禮金、到宅加熱乾燥車服務、中低收入戶老人健康保險保費補助、老人假牙補助，以及強化長輩肌力的精準運動，更積極推動老人照顧據點，目前村里涵蓋率已達72%，讓長輩健康樂活。

▲▼ 113年「龍年幸福 平安攏總來」圍爐 長輩歡喜迎新年 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局特別感謝此次提供義剪服務的幸福髮型公司、南山人壽慈善基金、富邦人壽企業志工、名人幼兒園、嘉義市鵝媽媽公益樂團、DPC舞蹈工作室及嘉義市社區大學Wanting鼓舞班帶來表演，還有所有長期默默付出的善心人士，讓嘉義縣老大人感受寒冬溫暖的人情。

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