春節前為好發期　嘉基建議自費疫苗+公費疫苗加強抵抗力　

▲醫師向幼兒家長建議宜於春節年前考慮接種自費疫苗，可加強幼兒對病毒抵抗力 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

冬季好發的病毒有季節性流行性感冒病毒、輪狀病毒、呼吸道融合病毒等，但台灣位處亞熱帶地區，一年四季差別不大，除了流感，幾乎可說全年都會流行。自2019年底新冠病毒肆虐，大部分的孩子在三年的呼吸道隔離後，因缺乏接觸病毒的機會，身體也就沒有對抗的免疫能力(也就是所謂的免疫債)。疫情之後，要如何築起保護網?醫師建議除了公費疫苗打好打滿外，也可施打自費疫苗也能提升保護力。

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▲自費疫苗有口服輪狀病毒疫苗、流行性腦脊髓膜炎B群疫苗、腸病毒71型疫苗、第三劑肺炎鏈球菌疫苗、第二劑水痘…等。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義基督教醫院兒童感染科主任林嘉玲醫師表示，元旦假期活動剛結束，緊接著將迎接農曆春節，一家大小出遊、訪友、購物與聚餐機會隨之增加，因氣溫起伏變化大，幼兒感染呼吸道相關疾病的機率連帶增加；今年冬天，不但呼吸道融合病毒、腺病毒、副流感病毒接替流行，也有腸病毒、流感病毒以及病毒性腸胃炎，從年幼的嬰幼兒到高中生，都經歷了一波波的病毒感染，該如何提升對抗病毒的保護力呢?除了依兒童健康手冊中黃卡(預防接種時程及紀錄表)的接種，也可考慮接種自費疫苗如口服輪狀病毒疫苗（月齡六個月前吃完兩劑）、流行性腦脊髓膜炎B群疫苗、腸病毒71型疫苗、第三劑肺炎鏈球菌疫苗、第二劑水痘等。

▲嘉基兒童感染科主任林嘉玲醫師 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

林嘉玲醫師說明，嬰幼兒若感染輪狀病毒，不但會發高燒，也會因劇烈嘔吐、頻繁水瀉，而導致脫水、低血糖或電解質失衡，有的還會抽筋，而且沒有特效藥治療，常常需要住院打點滴補充水份。所幸滿兩個月大後即可接種口服輪狀病毒疫苗，能有效預防輪狀病毒感染所致的急性腸胃炎。但不容忽視的是流行性腦脊髓膜炎雙球菌，雖不常見，但常造成敗血症、腦膜炎等侵襲性感染，尤其好發於嬰幼兒，以及密集生活型態(如軍營、住宿學生等)，此病不但凶險，而且病程變化很快(常常早上發燒，晚上就進加護病房)，死亡率極高，約為10-50%，後遺症的比例亦高。鑑於疾病嚴重度高，建議接兩個月以上的嬰兒即可考慮接種腦膜炎雙球菌疫苗。

經過20多年的研發，令人聞之色變的腸病毒71疫苗終於上市了。林嘉玲醫師表示，目前嘉基使用的廠牌為高端生產全細胞型非活化腸病毒 A71 型疫苗，該疫苗在第三期臨床試驗證實對腸病毒71型有很好的預防效果，研究結果於去年(2022)刊登在世界知名的刺胳針(Lancet)醫學期刊。台灣兒童感染症醫學會建議所有滿2個月至未滿6歲兒童，不管有無感染過腸病毒，應接種腸病毒 A71 型疫苗；另外，為提升保護力建議六個月到滿週歲前，可以考慮自費施打第三劑肺炎鏈球菌疫苗，滿五歲再自費接種第二劑水痘疫苗。也提醒家長疫苗施打一定要足齡，滿一個月、滿兩個月都是以國曆出生日期起算，不能提早施打。