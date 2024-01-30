嘉基醫院托嬰中心落成啟用　收托名額開放鄰近社區及企業

▲▼ 嘉義基督教醫院重視員工家庭生活平衡、落實友善托育，打造嘉基托嬰中心落成啟用 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為提供員工子女安全舒適、有利嬰幼兒發展環境，長期重視員工生活平衡建立友善職場的嘉義基督教醫院，打造嶄新的托嬰中心30日正式落成啟用，以「在家的感覺」的空間設計及專業托育人員，軟硬體兼具的優質環境，讓員工放心家中寶貝能在此得到妥善的照顧，嘉義市政府社會處副處長溫秋蘭也到場祝賀。

嘉基托嬰中心新址位於嘉義市保義路20號，外觀為一層樓平面，室內面積有約177坪，戶外空間約62坪，圈區設有全新防火及監視器設施、嬰幼兒活動空間光線合宜、通風良好，規劃有分隔收納的棉被專用櫃及寬敞的活動空間等優質環境，在硬體環境更符合嬰幼兒的需求，打造嬰幼兒「在家的感覺」；除了考量到嬰幼兒的需求，也兼顧現場托育人員便於使用的空間設計，提升工作效率與優質照顧品質，落實友善托育職場，讓家長得以安心送托。

嘉基院長姚維仁表示，嘉基托嬰中心新建完成後，由原本收托30人擴充為50人，加上0至未滿2歲嬰幼兒收托人數不斷攀升中，為縮短等待時間，讓嘉基同仁可以安心順利回歸職場，創造工作與家庭生活可以平衡的狀態。托嬰中心許瓊文園長指出，中心收托年齡分為0-12個月、12-18個月以及18-24個月三個班，以適齡適性、角落學習區和五感教學來設計課程和活動，且11位托育人員皆有著專業的背景，以嬰幼兒為中心，尊重每位嬰幼兒的發展需要，兼顧幼兒身、心、靈各方面發展，貫徹高品質的照顧及教育，讓嬰幼兒在一個溫馨、安全、自在、有愛的環境裡學習和成長。



嘉基托嬰中心也參與政府準公共化簽訂合作契約，送托家長可領取準公共化相關托育補助，提供員工便利、優質照顧的服務，照顧好員工的家庭，便能讓員工在職場上盡心。返回職場的護理師分享：「當我上班時我的孩子可以得到好的照顧，我可以更放心專心在工作崗位上，期待已久的新托嬰中心的優質場地，讓我們更加放心」

目前嘉基托嬰中心除了提供嘉基醫院員工子女收托以外，也將釋放名額給鄰近社區民眾，並嘗試開放鄰近企業簽屬聯合托育服務，建立嘉義市友善共有共好的托育照顧服務，穩定女性工作平權，進而促進性別工作平等，相信在轉換新址後，優質的托育環境及專業的教保服務，將能成為嘉義市優質托育機構示範的指標。