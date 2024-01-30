　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉基醫院托嬰中心落成啟用　收托名額開放鄰近社區及企業

▲▼ 重視員工家庭生活平衡、落實友善托育嘉基托嬰中心新址落成啟用　 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉義基督教醫院重視員工家庭生活平衡、落實友善托育，打造嘉基托嬰中心落成啟用　 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提供員工子女安全舒適、有利嬰幼兒發展環境，長期重視員工生活平衡建立友善職場的嘉義基督教醫院，打造嶄新的托嬰中心30日正式落成啟用，以「在家的感覺」的空間設計及專業托育人員，軟硬體兼具的優質環境，讓員工放心家中寶貝能在此得到妥善的照顧，嘉義市政府社會處副處長溫秋蘭也到場祝賀。

▲▼ 重視員工家庭生活平衡、落實友善托育嘉基托嬰中心新址落成啟用　 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基托嬰中心新址位於嘉義市保義路20號，外觀為一層樓平面，室內面積有約177坪，戶外空間約62坪，圈區設有全新防火及監視器設施、嬰幼兒活動空間光線合宜、通風良好，規劃有分隔收納的棉被專用櫃及寬敞的活動空間等優質環境，在硬體環境更符合嬰幼兒的需求，打造嬰幼兒「在家的感覺」；除了考量到嬰幼兒的需求，也兼顧現場托育人員便於使用的空間設計，提升工作效率與優質照顧品質，落實友善托育職場，讓家長得以安心送托。

▲▼ 重視員工家庭生活平衡、落實友善托育嘉基托嬰中心新址落成啟用　 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基院長姚維仁表示，嘉基托嬰中心新建完成後，由原本收托30人擴充為50人，加上0至未滿2歲嬰幼兒收托人數不斷攀升中，為縮短等待時間，讓嘉基同仁可以安心順利回歸職場，創造工作與家庭生活可以平衡的狀態。托嬰中心許瓊文園長指出，中心收托年齡分為0-12個月、12-18個月以及18-24個月三個班，以適齡適性、角落學習區和五感教學來設計課程和活動，且11位托育人員皆有著專業的背景，以嬰幼兒為中心，尊重每位嬰幼兒的發展需要，兼顧幼兒身、心、靈各方面發展，貫徹高品質的照顧及教育，讓嬰幼兒在一個溫馨、安全、自在、有愛的環境裡學習和成長。

嘉基托嬰中心也參與政府準公共化簽訂合作契約，送托家長可領取準公共化相關托育補助，提供員工便利、優質照顧的服務，照顧好員工的家庭，便能讓員工在職場上盡心。返回職場的護理師分享：「當我上班時我的孩子可以得到好的照顧，我可以更放心專心在工作崗位上，期待已久的新托嬰中心的優質場地，讓我們更加放心」

目前嘉基托嬰中心除了提供嘉基醫院員工子女收托以外，也將釋放名額給鄰近社區民眾，並嘗試開放鄰近企業簽屬聯合托育服務，建立嘉義市友善共有共好的托育照顧服務，穩定女性工作平權，進而促進性別工作平等，相信在轉換新址後，優質的托育環境及專業的教保服務，將能成為嘉義市優質托育機構示範的指標。

 
ET快訊
巧連智傳大量解僱200人　業者回應了
神棍性侵母女　誆「妳的先生引鬼入厝」
獨／國道客運最新漲幅出爐！三排椅運價漲23%　四排椅調7%~
女割痔瘡「舒眠麻醉」枉死　女醫無刑責卻得賠259萬
快訊／營運9年　Garena宣布結束代理
快訊／23歲女騎自行車　遭輾當場死亡
女遊客巴黎遭2男輪流性侵　完事丟路邊
172萬人受惠！國民年金調增7.34％　2月底入帳
快訊／4樂天女孩遭約談　球團回應了
女星市場買2片甜糕「結帳359元」嚇壞　北市府稽查：最高罰1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉基醫院托嬰中心落成啟用　收托名額開放鄰近社區及企業

冬令送暖！西螺福興宮結合公所、警局　聯手在地企業發起資助

嘉義朴子熱心里長募集400份年菜　攜手分局員警送愛弱勢

新北蘆洲建商再獻愛心！　捐第3輛百萬復康巴士助弱勢

日本熊本市大西一史拜會　黃偉哲熱烈歡迎台南400首位來訪市長

邱和成基金會實踐企業社會責任　贈嘉義大學野生動物保育專車

大專校際機車道路賽熱血開賽！　狂熱車迷齊聚東港大鵬灣

台東縣各界113年春節勞軍活動　饒縣長率團感謝駐軍單位

竹市第三屆金牌農村出爐　茄苳社區角逐全國決賽

新竹市東區里長聯誼會發送愛心便當　寒冬送溫暖

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

嘉基醫院托嬰中心落成啟用　收托名額開放鄰近社區及企業

冬令送暖！西螺福興宮結合公所、警局　聯手在地企業發起資助

嘉義朴子熱心里長募集400份年菜　攜手分局員警送愛弱勢

新北蘆洲建商再獻愛心！　捐第3輛百萬復康巴士助弱勢

日本熊本市大西一史拜會　黃偉哲熱烈歡迎台南400首位來訪市長

邱和成基金會實踐企業社會責任　贈嘉義大學野生動物保育專車

大專校際機車道路賽熱血開賽！　狂熱車迷齊聚東港大鵬灣

台東縣各界113年春節勞軍活動　饒縣長率團感謝駐軍單位

竹市第三屆金牌農村出爐　茄苳社區角逐全國決賽

新竹市東區里長聯誼會發送愛心便當　寒冬送溫暖

《巧連智》傳向勞動局通報大量解僱200人　業者低調：無法證實

狂陪吃網美餐廳！女友「嫌拍照爛」怒分手　男氣笑：各位小心

游覽車視線死角釀禍！7歲男童慘「壓死在車底」　身體被遭反覆輾壓

趙小僑同框劉子銓慶生　「作為母親非常矛盾」吐真實心聲：該放手

掉入滑雪場「禁區8公尺深雪洞」　陸客赴日滑雪身亡

日46歲男店員「超商打工10年」只領最低時薪　1理由決定不辭職

獨／國道客運最新漲幅出爐！三排椅運價漲23%　四排椅調7%~11%

花美男韓星發福1倍「穿綠羽絨外套」太震撼　韓網虧：奉皙呀～

超準心測！一張圖秒測你「身邊小人」是誰？

賴清德指新內閣「不完全是民進黨」　柯建銘：指用人唯才非聯合內閣

地方熱門新聞

「伯朗大道」路邊攤挨轟　鄉公所回應了

台中火車站前加強取締「未禮讓行人」

淡北道路2／2日動工　拚5年內通車紓解塞車

南警提醒未熄火車輛意外查獲毒品通緝犯、毒品

新北行動治理永和起跑　侯友宜聽民意拚建設

4縣市發錢「每人最高1萬」　領取資格一次看

姚正玉競選看板換上新版提醒民進黨新政府傾聽民意

基隆市府與柏克萊分校合作　吸引頂尖高中生在地就學

暖警救援迷途老翁　衣服繡名助返家

蔡長昆當選無效定讞　麥寮代理鄉長邱良閱宣誓就職

南投水里「明天送肉粽」　送煞路線曝

強化城市抗災韌性重視大台南公共安全

安心春遊來台南南消加強消防安全檢查

台南安南區2月17日停水14小時

更多熱門

相關新聞

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動

迎接農曆年春節來臨之際，戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院日前於中埔寶島饗宴會館舉辦「龍年幸福 平安攏總來圍爐活動」，邀請約130位獨居長者及身障朋友參與。以提倡超高齡社會的共生互助為出發，結合了節慶歡樂的趣味活動設計與餐敘，

疑遭口罩悶死男嬰無法器捐！台大醫曝「2原因」

疑遭口罩悶死男嬰無法器捐！台大醫曝「2原因」

11月男嬰遭悶死　2照護員無保請回

11月男嬰遭悶死　2照護員無保請回

男嬰遭「濕口罩悶死」！趴睡16分鐘就出事

男嬰遭「濕口罩悶死」！趴睡16分鐘就出事

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

關鍵字：

嘉義基督教醫院托嬰中心

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

Albee遭出征後首現身「全程尷尬臉」！

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

獨／緬甸靜宜女大生懷孕8月！自首赴陸候審

周杰倫搶到第一張門票！　登台北大巨蛋開唱時間點曝光

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

張清芳離婚4年「內幕全說了」！　

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面