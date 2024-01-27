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嘉義基督教醫院獨老圍爐活動　打造年貨大街熱鬧節慶感

▲▼ 回憶年貨採買樂， 嘉基把年貨大街搬進餐廳 為獨老辦圍爐活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基把年貨大街搬進餐廳 為獨老辦圍爐活動，現場提供義剪服務  。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接農曆年春節來臨之際，戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院日前於中埔寶島饗宴會館舉辦「龍年幸福 平安攏總來圍爐活動」，邀請約130位獨居長者及身障朋友參與。以提倡超高齡社會的共生互助為出發，結合了節慶歡樂的趣味活動設計與餐敘，也邀請幸福髮型、南山及富邦人壽企業志工、幼稚園、太鼓隊、舞蹈團隊共同參與及協助，營造出跨世代共融互助、友善同居的溫馨節慶活動，嘉義縣社會局長張翠瑤也到場祝福，讓獨居長輩重新體驗年節的熱鬧氣氛，備感溫暖。

▲▼ 回憶年貨採買樂， 嘉基把年貨大街搬進餐廳 為獨老辦圍爐活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲年貨大街上也有童玩，長輩們玩得不亦樂乎 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「歡迎蒞臨年貨大街！」嘉基長照服務發展中心主任林月娥說，採買年貨是許多長輩過往在預備過年時的重要行程，也是一種溫暖記憶，但今天參與活動的長輩中，有許多人現在出門已不如以往方便，因此中心特別將年貨大街實境體驗搬到會場，讓鮮少出門的長輩提前回味採買年貨的歡樂節慶氛圍。另外也安排了長輩及身障者非常期待的義剪服務，讓大家容光煥發迎接新年；在享受豐盛圍爐佳餚的同時，還有多組公益團體帶來精彩表演，場面溫馨熱鬧。

▲▼ 回憶年貨採買樂， 嘉基把年貨大街搬進餐廳 為獨老辦圍爐活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲年貨大街上也有童玩，長輩們玩得不亦樂乎 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

住在民雄的陳阿姨今年68歲，在嘉基擔任居服員11年，3年前退休後，原本身體狀況維持良好，偶爾還會到醫院當志工，但自從去年不小心摔倒後，因行動困難，生活自理受影響，對外互動也中斷，引發憂鬱。所幸在申請居家服務協助後，有了社工和居服員的介入及開導，陳阿姨心情逐漸開朗。這次是她第一次參加嘉基辦理的節慶活動，醫院也希望能藉此傳遞外界的溫暖，掃除憂鬱陰霾。

▲▼ 回憶年貨採買樂， 嘉基把年貨大街搬進餐廳 為獨老辦圍爐活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲吃年糕好過年 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基社服部主任姚淑芬表示，嘉基多年來以社區照顧精神及全人照顧理念，積極投入長期照顧服務工作。不只是春節、中秋等傳統節期的關懷，長照服務團隊平日也持續經由居家服務、送餐服務、日間照顧、社區整體照顧個管服務、復能服務、居家醫療、交通接送服務、巷弄長照站、行動繪本專車等多元化的社區照顧模式，來滿足嘉義縣2000多位高齡者個別化、連續性、及多元化的照顧服務需求。

本次活動呼應醫院平時在嘉義縣與各長照資源緊密結合，成為獨居長輩們的最佳守護網。亦期待藉此喚起更多社區力量，一起為獨居長輩營造一個社區共生互助的溫馨安老生活圈。也歡迎民眾支持嘉基的社福與長照服務工作，一起為長輩們多盡一份心、多走一哩路。

 
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