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不平等的屍體！法醫曝「孤獨死」殘酷：死後也有階級差異

▲解剖示意圖。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲日本資深法醫表示，人生前不平等，死後也有階級差異。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

文／中央社

屍體會說話，法醫所看到的不只是案情蛛絲馬跡，也看見社會底層祕密；日本法醫西尾元書寫「不平等的屍體」一書，從解剖台上洞見殘酷階級問題，中文版近期在台上市。

根據寶瓶文化發布新聞稿，執業20年的日本資深法醫西尾元，揭露他在解剖台前觀察到的社會現象，他像偵探辦案一般抽絲剝繭、調查死因，並從人性化角度探討隱藏在冰冷遺體背後，活生生的社會問題。

西尾元1962年出生於大阪，現任兵庫醫科大學法醫學講座主任教授、法醫解剖醫；香川醫科大學醫學部本科及研究生畢業，曾任職於大阪醫科大學法醫學教室，2009年轉職到兵庫醫科大學，負責兵庫縣阪神地區共六市一町的法醫解剖工作；曾發表與猝死相關論文，嘗試把法醫學現場發現應用於臨床醫學的實踐。

西尾元在書中表示，面對被害、自殺、孤獨死等這些「不平常」狀況下死亡，是法醫日常工作，法醫不像臨床醫師一樣救死扶傷，也不會受到患者及其家屬的感謝，法醫們自知自己所處的是見不得光的領域，但正因為處在見不得光的陰暗面，有些東西才會看得更清楚。

「不平等的屍體」從「一具女性遺體之謎」開啟，全書分7個章節，「貧困的屍體」書寫在都市裡凍死的當代現實；「孤獨的屍體」點出「孤獨死」和酒精的關聯，並探索究竟是因為獨居而患上酒精依賴症，還是因患有酒精依賴症而獨居。

「衰老的屍體」刻畫老老照顧的家庭裡，高齡照顧者不僅肩負照護重責，同時也得面臨自己年年衰弱的身體；「死後的不平等」則觸及解剖率存在的嚴重「不平等」；「解剖台前」指出法醫是「非正常死亡」死者前往另一個世界前的「最後的見證人」。

此外，「案件的屍體」則主張法醫在解剖外因致死的屍體時，只要有任何可疑之處，都不應發放死亡診斷書；「幸福的屍體」則反思就算是一個人默默死去的獨居者，可能本人對這種終結方式並沒有不滿，在醫院中被別人照護著走向生命終點的人，也不一定幸福。

西尾元說，人生前不平等，死後也有階級差異，法醫尋求的不是「案件的真相」，而是「死亡的真相」，「我們的工作就是在解剖台前和遺體面對面，傾聽他們的無聲之言」。

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