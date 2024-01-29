台協2024持續點亮社會公益　「長城淨山、植樹」限定北京特色

記者任以芳／北京報導

迎接新的一年，北京台資企業吉安健行隊即將展開2024年社會公益活動，過去幾年來成功舉行許多公益活動，像是香山公益植樹、長城淨山等。北京台協副會長兼吉安健行隊隊長劉建民受訪時也表示，身為北京台協成員的緯創每年都會撥出一些經費推動公益慈善活動，只要對社會有貢獻事情都會繼續做下去，努力實踐社會企業責任。

北京台資企業（以下簡稱北京台協）今年邁入第34個年頭，自從成立協會之後，不斷持續推動京台兩地經貿交流，為會員解決在京生活大小事。北京台協野多年來也提倡健康風潮，並且推動許多社會公益活動。對。所以我們在台協的領導之下嘛，開學有很多分會俱樂部，所以都是很多是戶外活動的，

▲ 北京台協副會長兼吉安健行隊隊長劉建民 。（圖／記者任以芳攝）

北京台協吉安健行隊成立17年，成員來自北京各行各業的優秀台企。其中，緯創軟件多年來與北京台協合作，經常協辦參與許多公益活動與慈善事業，以實際回饋社會的方式，落實社會企業責任。

北京台協副會長兼吉安健行隊隊長、緯創軟件(北京)有限公司總經理劉建民接受《東森新媒體ETtoday》訪問介紹，「我們每年都會參加和主辦很多公益活動，像地球日關燈1H，香山公益植樹，參與北京善行者徒步健行，為偏鄉兒童捐建愛心廚房等。」

▲ 今年10月即將舉行第4屆 「長城公益淨山」 。（圖／北京台協提供）

回顧疫情期間，由北京台協與緯創軟件聯合發起的「長城公益淨山」活動，台協領導、協會成員一起參與，已經連續舉辦3年。說起緣由，吉安健行隊成員經常去長城爬山健行，發現許多瓶瓶罐罐，甚至吃過垃圾等丟棄在長城周邊，導致部分景觀遭到破壞。

劉建民說，「我們剛開始每次去爬長城都會帶垃圾袋，盡我們所能，能撿多少算多少，後來大家提倡一年舉行一次長城淨山活動，不只我們公司支持，還有隊友共襄盛舉。」

「長城也是北京特有的歷史古蹟，我覺得這個活動十分有意義。」劉建民表示，「往後每年我們都會繼續推動，希望起一個示範作用，呼籲大家自發性去長城隨身攜帶垃圾袋，下山時順手撿，讓其他去長城爬山遊玩的人們看到也會自我警惕。」

▼ 北京台協成員以身作則，一年一次淨化長城。（圖／翻攝 北京台協 ）

▲ 第4屆「北京善行者徒步活動」（圖／翻攝活動官網）

緯創軟件也連續參與第4屆「北京善行者徒步活動」，加上善行夥伴北京台協吉安箭扣隊、吉安鷹飛隊帶領下，組織動員身邊的人以公益捐贈或消費幫扶形式參與鄉村公益項目，共同捐出9座愛心廚房。

劉建民指出，「去年我們（緯創）走了32公里，通過徒步籌款募集5萬元人民幣，可以幫貴州一個偏鄉的小學興建一座愛心廚房，讓他們有熱的午餐可以吃。」

▲ 北京「香山公益植樹」活動。（圖／翻攝 京彩台灣 ）

談到其他參與活動，連續舉行6年的北京「香山公益植樹」活動，去年號招50多位台青台商一起植樹、認養樹苗，加上過去累積，多年下來慢慢長成一片小樹林。劉建民補充介紹，「2016年我們一起參與，幫助一位台商媽媽開設彩虹天使咖啡屋讓，讓聽障的年輕人學一技之長。」

緯創軟件默默參與許多公益與慈善活動，2024年目標「善行者健行」、「長城公益淨山」依舊持續進行。劉建民也指出，「做公益不只是捐錢而已」，只要對社會有貢獻事情都會繼續做下去，這就是一種社會企業責任。當前「雙碳」戰略也是十分重要課題，許多企業以可持續發展為目標，持續關注環保議題，努力踐行ESG發展戰略。