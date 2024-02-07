縣議會閃亮三姊妹代言南投燈會「微醺吧檯」　邀民眾喝梅汁做公益

▲南投燈會設置「微醺吧檯」，邀請民眾喝梅汁、做公益。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024南投燈會已於3日熱鬧開幕，並同時舉辦｢好禮佳在南投展｣，由在地近百家優秀商家共同展售上千種精選商品，其中首次設置的「微醺吧檯」，選用來自原鄉部落的水果酒現場調製各式飲品，並推出「賣梅汁、捐善款」活動，縣政府呼籲民眾多加支持；南投縣長許淑華參加開幕式，歡迎民眾到南投選購好禮、觀賞南投燈會。

縣府指出，｢好禮佳在南投展｣從3日開始到25日結束，一連23天下午2點到晚上9點，內容豐富多元，包括精選南投十大伴手禮以及在地美食、手作精品、創意商品、農特產品等；開幕當天還邀請縣議會「閃亮三姊妹」林庭秝、張婉慈、林友友等3位縣議員，身著原住民服飾於現場擔任「微醺吧檯」快閃店長、推銷公益梅汁，每出售一瓶「洛梅仙湯」梅汁便提撥5元捐助原鄉學校幫助學童成長。

南投縣商會理事長廖俊哲表示，今年特別邀請到國際知名的亞洲藝術聯盟大展傑出藝術家─陳凱森，展出多項國際得獎作品及藝術創作，現場舞台區安排知名街頭藝人演出，消費滿額送限量小提燈，還可抽市價3萬3000元的電動自行車。

林庭秝等人也預告仁愛鄉互助、新生村將於4月4日舉辦梅宴活動，邀請國人上山品嘗馬告、醬筍和梅汁調配的梅餐：菜品包括馬告香腸烏魚子冷盤、梅汁子排、梅香東坡肉、醬筍燒魚、香蒜馬告透抽、樹豆豬腳、甜蝦米糕、香檬醉蝦、古早味肉羹、馬告燉土雞（蛤蜊），10道菜一桌6千元，訂桌2人免費體驗製梅；訂餐可電洽仁愛鄉原住民果樹生產合作社理事長鄭春木，0958043574。