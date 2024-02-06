生麗國際集團暖心捐贈456份年菜　陪伴114戶勵馨家庭共度溫馨佳節

▲生麗國際此次捐贈年菜共114戶家庭受惠，實現歲末年終佳節團圓的願望。

圖、文／生麗國際集團提供

喜迎農曆春節，生麗國際集團響應勵馨基金會「歲末傳愛計畫」，暖心捐贈456份年菜，陪伴114戶弱勢婦幼家庭佳節團圓。生麗已連續4年攜手勵馨守護婦幼，藉此機緣，勵馨基金會資源發展處處長黃玉華，親自拜訪致贈獎狀，感謝生麗國際將愛轉化為實質幫助，讓歲末不僅富含年味更添人情味。

1988年創立的勵馨基金會，36年來幫助上萬名婦女遠離暴力環境、療癒創傷與修復家庭關係，邁向自立的嶄新人生。年節將至，勵馨為關懷弱勢婦幼，每年都會邀請全台愛心企業認購年菜，並由勵馨的同仁們，合力將各界善心送至需要的人手中。而生麗國際長期關注婦幼議題，與勵馨共同守護弱勢婦幼，至今已捐贈近210萬元實踐公益，在每個溫馨感恩的節慶從不缺席；繼2021、2022、2023年贊助母親節DIY工坊公益活動，輔導受暴婦女學習一技之長；集團20週年公益T恤，義賣收益18萬元全數捐出；慷慨捐贈100瓶總價值25萬9千元的「超水潤緊緻保濕安瓶」作為募款滿額贈品。每一次的實務幫助與資金挹注，都將扎實陪伴婦幼重建自主生活。

生麗國際集團執行長黃隆源表示：「企業經營與社會公益講求細水長流，在實現共好的路上，生麗國際會勇往直前。」集團新年氣勢銳不可擋，不僅業績屢創新高，年初風光包場花園飯店舉辦旺年會，席開近300桌、超過3000人共襄盛舉，旗下產品「6A高效鎖水防曬霜」更達成首支連續三年蟬聯「SNQ國家品質標章」壯舉，展現生麗國際的突破精神。