陸「消費降級」要精打細算　春節預製菜「破千億」台商禮盒也大賣

▲鼎泰豐深耕北京一級戰區，搶佔大陸預製菜市場。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

疫情衝擊後的全球經濟還在調整，大陸從去年開始出現「消費降級」情況，「吃」也跟著精打細算。鼎泰豐依照往例推出「北京限定」年菜，減碳包裝但食材依舊精緻，受消費者青睞，銷售高達9成。台資餐飲呷哺呷哺推出龍年火鍋醬料禮盒，價格實惠又精美，三天售罄，根據大陸數據預估2024春節預製菜有機會突破1300億以上人民幣。

台灣老字號品牌鼎泰豐長期深耕大陸，北京的消費市場是一級戰區，早在疫情期間，鼎泰豐搶得先機推出「北京限定」預製菜龍年套餐，鼎制浙式方肉、鴻運虎掌烏參、經典紅燒獅子頭等經典菜色，12月開放預購幾乎銷售九成以上。

▲ 2024年鼎泰豐經典年菜。（圖／記者任以芳攝）

北京鼎泰豐淮揚菜廚師長林金安介紹獅子頭由來，中國人傳統喜慶時都會吃「四喜丸子」，代表福祿壽喜，演變至今變成紅燒獅子頭，祝福寓意不變，成為春節餐桌請客的大菜。

至於熱騰騰料理變成料理包，如何維繫口感品質？林金安直言，「多少有落差！舉例正常勾芡的食材冷凍後蒸煮，地瓜和馬鈴薯澱粉隔層加熱後，粘性不夠，我們已經克服要領，最終倒出來食物油脂亮度、色澤如同餐廳剛上桌，口味也不會變。」

鼎泰豐很早開始研究「預製菜」包裝，耗材與美觀成本自然提升。但疫情後大陸消費出現「降級」現象，並非便宜大碗就是好，精打細算的消費者要的是物美價廉，鼎泰豐也做出調整策略。

▲鼎泰豐總經理辦公室副總金蜀卿。（圖／記者任以芳攝）

鼎泰豐總經理辦公室副總金蜀卿接受訪問介紹，首先不使用成本較高布袋，改成保溫提袋，減碳又環保；第二改變禮盒耗材，以往每道年菜有專屬設計，今年改成統一規格依樣美觀。

金屬卿也表示，今年從調整包裝著手，符合減碳環保意識，有效節約成本，食材原料與定價依舊精緻不變。但考量大環境景氣，預製菜數量比較保守，剛推出銷售高達八成以上，再依照訂單加碼追單。

▲不賣預製菜，呷哺小火鍋改賣年節火鍋配料禮盒。（圖／記者任以芳攝）

同樣是台資餐飲企業的湊湊集團旗下小火鍋呷哺呷哺，目前在全大陸近900家門，今年推出的春節「事事如意」禮盒，3款火鍋湯底、4種醬料，客單價一盒是60元人民幣，換算台幣不到300元，

呷哺集團媒體負責人歐陽曉娟受訪時說，元旦假期剛推出45萬盒，第一批（17萬份）到店，部分門店三天內就售罄，足以顯示消費者對於禮盒性價比十分滿意。

▲物美價廉成為大陸「消費降級」首選。（圖／記者任以芳攝）

歐陽曉娟說，「我們很多種的組合拳，新菜單、新產品、新禮盒，元旦期間業績明顯，同比去年增加36%的營收，同店同比增加17%，預估龍年春節業績上升。」

談到如何應對「消費降級」？歐陽曉娟指出，「消費者不是認為貴，而是要讓他覺得是否划算。」呷哺的路線就是大眾精緻小火鍋，即使沒有明顯感受「降級」，必須順應大環境市場。

▲呷哺集團媒體負責人歐陽曉娟。（圖／記者任以芳攝）

歐陽曉娟介紹，「我們調整蔬菜蛋肉比例，套餐總體價格不變的基礎上，肉類產品從150g增至200g，並且推出暢吃卡會員的專享優惠，會員有100多萬人，希望2024衝到300多萬會員。」

大陸「消費降級」並非撿便宜的概念，根據《2023年中國新春禮盒消費者行為洞察報告》顯示，2023年預製菜首次成為大陸消費者新春禮盒十大選擇類型之一，CP值高，品質又要好的禮盒受到歡迎，尤其95、00後偏愛「料多味美」的半成品。

數據統計同期春節全大陸預製菜銷售額約1307.53億元（單位：人民幣，同下），同比增長約43.6%，佔全年的20%，預估2024年春節預製菜的銷售更加超越。

▼ 大陸餐飲市場競爭激烈 。（圖／記者任以芳攝）