君綺醫美助學子奮戰土耳其AI賽場為台灣爭光　期望培育AI科技人才

圖、文／君綺醫美提供



國內醫美龍頭集團君綺醫美，致力於醫美事業已逾20餘年，近年來，因拉提療程與君綺醫美結緣的不老女神陳美鳳也大方表示，醫美即科技，適當地運用來提升自己是非常正面的。身為公益單位理事長的美鳳也經常與君綺醫美投入各種公益活動，這不僅讓她感受到自身的美好轉變，也讓整個世界都充滿了美好的氛圍。

君綺醫美集團在回饋社會上始終不落人後，過去在台許多角落都有集團關懷弱勢族群的足跡，在龍年開春之際，君綺醫美也公開表態支持AI教育，甚至大動作贊助嘉義縣竹崎高中AI國際機器人競賽團隊前往土耳其參加2024年3月舉辦的FRC國際機器人區域賽，旨在提升台灣未來優秀人才在新興科技領域的競爭力。這項贊助不僅僅是對竹崎高中團隊的支持，更是對偏鄉學子未來發展的一份重要投資。

對於此次公益活動，君綺醫美集團公關也表示，這樣的贊助不僅僅是一次單純的支持，更是對年輕學子們的投資，一個對台灣科技未來的投注。這不僅是一場機器人比賽，更是一個台灣青年走向國際舞台的契機，一個展現台灣未來科技領導地位的機會。

竹崎高中蘇淵源校長表示，這次學生們努力學習，爭取到國際比賽的機會，然而籌措龐大的費用令學校傷透腦筋。幸好有君綺醫美慷慨解囊，捐助參賽旅費，讓學生們能無後顧之憂。期待這些學子在國際機器人大賽中，展現出自己的才華，為台灣爭光！