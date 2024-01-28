雲林追加65歲以上身障弱勢、人瑞健保費補助　估18956人受惠

▲雲林縣65歲以上身障、弱勢及百歲人瑞健保費補助計畫，最快將可於2024年7月開始生效 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣秉持「健保平等，福利平權」 理念，加倍守護雲林弱勢鄉親。縣長張麗善表示，政府將追加雲林縣65歲以上中度身障、弱勢及百歲人瑞健保費全額補助，輕度身障加倍補助從原本25%提高到50%，最快自今年7月上路，總計18956人受惠。

雲林縣長張麗善指出，設籍雲林縣65歲以上中度以上身心障礙者、百歲人瑞全民健保費自付額在「雲林縣65歲以上身障、弱勢及百歲人瑞健保費補助計畫」實施後將全面全額補助，以及65歲以上輕度身心障礙者自付額補助調高25%至50%(每人每月至多補助826元)。

張麗善提到，雲林縣在資源有限的情況下祭出這樣的福利政策，盼中央能夠關注聽到15縣市沒有辦法得到相對照顧的心聲，生命是同等的尊嚴，盼中央全力支持、立法委員能夠在立法院提案，讓全臺灣鄉親都能全島一命同享平等健康照顧權。

社會處長林文志表示，雲林縣65歲以上身障、弱勢及百歲人瑞健保費補助計畫，由縣府主動為符合資格鄉親將資料造冊送健保署，但因本計畫為配合衛生福利部中央健康保險署每半年一次的作業期程，最快將可於2024年7月開始生效。

另外依據目前設籍「65歲以上輕度身心障礙者自付款補助由25%追加25%至50%」，計有1萬1077人、「65歲以上中度身心障礙者自付額補助追加50%至100%」，計有7千744人，百歲人瑞135人，總計本次新增補助1萬8956人，若以每人每月至多補助826元計算，一年預算約需6千582萬8070元整，（今年自七月份起預計下半年度由縣政府新增補助3千291萬4035元整）。

▲雲林縣秉持「健保平等，福利平權」 理念，加倍守護雲林弱勢鄉親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

