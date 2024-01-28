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社會 社會焦點 保障人權

獨／雲林黑車夜襲民宅！撞破鐵門駕駛秒閃　屋主：一定是酒駕

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮昨（27）日深夜約23時許發生一起自小客車自撞民宅棄車逃逸事件。一輛黑色自小客車行經雲74線埒內一處彎道，不明原因失控撞上民宅，整台車甩飛180度，附近民眾聽聞巨響都嚇壞衝出來查看，但卻未發現車上駕駛，現場一片狼籍而肇事者不見蹤影，超傻眼。調監視器發現駕駛撞擊後即下車離去，警方目前仍積極追緝中。

▲雲林虎尾自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

▲虎尾一輛自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

昨日深夜23時31分距離虎尾埒內派出所約100公尺的彎道，一戶民宅突遭一輛自小客車失控撞擊柱子及鐵門，門口放置盆栽及物品隨著被衝破的鐵門全掃進屋內；黑色自小客車甩了180度停在路中，前座2個安全氣囊全爆、車頭及前輪嚴重毀損、玻璃碎裂，而車主則是棄車逃逸，民眾下來查看時車上已空無一人，令人傻眼直呼誇張。

▲雲林虎尾自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

▲車輛自撞民宅柱子及鐵門後甩了180度，可見撞擊力道猛烈。（圖／民眾提供）

屋主表示門口被撞時人恰好在台北，姪子就住在附近，據悉聽到巨響跑過來查看，駕駛已不見蹤影，看到時門口物品全被撞進屋裡頭相當凌亂，受撞擊的鐵門完全毀損。警方立刻調閱監視器，發現駕駛為一名男子，撞擊後約8秒就下車，看了一眼車頭便逕自往對面的巷子直接離開，邊走還邊滑手機疑似在聯繫親友，屋主說，毀損的鐵門尚需估價待修，真是無妄之災。

▲雲林虎尾自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

▲民宅屋外放置的盆栽全都被撞進屋中，現場一片狼籍。（圖／民眾提供）

有民眾指出，該輛車於昨夜19時許停放於林森路一家薑母鴨店外面，附近鄰居說，撞擊聲相當大，聽聞聲響就馬上跑出來看，沒想到駕駛逃離現場速度之快，已不見蹤影，包括鄰居、屋主都合理懷疑是酒後駕車。虎尾警分局表示，目前已掌握身份持續追緝中。

▲雲林虎尾自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

▲民宅屋外放置的盆栽全都被撞進屋中，現場一片狼籍。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場

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