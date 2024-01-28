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雲林「創意花車低碳樂悠遊」　喜迎淨零新龍年

▲「龍來拚環境、創意花車低碳樂悠遊」活動，由環保局與西螺七崁武術文教基金會一起辦理，號召志工、清潔隊員整理環境，與創意花車遊行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「龍來拚環境、創意花車低碳樂悠遊」活動，由環保局與西螺七崁武術文教基金會一起辦理，號召志工、清潔隊員整理環境，與創意花車遊行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環保局27日於西螺鎮森活武樹園區辦理「龍來拚環境，國家清潔週暨創意花車低碳樂悠遊活動」，透過創意花車遊行呼籲全民一起清掃環境，打造清淨永續家園。雲林縣長張麗善表示，邀請民眾一同迎新年除舊歲，把環境整理乾淨，做好分類與資源回收，打造淨零生活迎接龍年。

昨日「龍來拚環境、創意花車低碳樂悠遊」活動，由環保局與西螺七崁武術文教基金會一起辦理，除號召志工、清潔隊員整理環境，與創意花車遊行外，會場邀請15位書法家揮毫寫春聯、在地特色美食、音樂饗宴、手作搓湯圓、輕黏土紅龜糕等手作DIY活動、西螺七崁武術青頭火焰獅頭工藝特展與布袋戲特色展演，濃濃年節歡樂氣氛。

雲林縣長張麗善表示，環保局配合國家清潔週邀請鄉親在春節前清理環境住的更舒適，並感謝清潔隊及環保志義工們長期努力為環境盡一份心力，持續守護生活周遭環境，在春節前讓環境煥然一新；張麗善指出，呼應全球淨零趨勢，2050淨零轉型目標，請民眾多加使用綠色運輸的方式，像是步行、自行車，或是低污染的交通工具及大眾運輸工具，建立環保永續家園。

▲「龍來拚環境、創意花車低碳樂悠遊」活動，由環保局與西螺七崁武術文教基金會一起辦理，號召志工、清潔隊員整理環境，與創意花車遊行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

議長黃凱表示，除舊佈新是國人迎新春習俗，藉這個活動宣導清淨家園與永續環保觀念，也祝福所有民眾新春愉快。環保局長張喬維提到，該廠活動特別邀請西螺地區相關企業單位及校園師生及家長共同發揮創意改造15輛協力車，每輛協力車皆獨具主題風格與融合環保元素，於西螺市區繞行進行創意花車踩街，呼籲民眾重視環保，共享綠色新生活理念。
 
張喬維表示，2023年登革熱疫情捲土重來，登革熱疫情雖暫時停止，但蟲卵在乾燥環境可存活長達6個月到1年，希望全民持續「巡、倒、清、刷」，動手清除積水容器，讓病媒蚊無法繁殖，才能遠離登革熱的威脅。未妥善清理處所或容器(如含水盆栽或底盤等)，有事實足認為有孳生病媒蚊幼蟲之虞者，是屬於污染環境行為，違反者將依「廢棄物清理法」處1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局說明，縣府已訂定「雲林縣環境清潔日」，每月定期舉辦擴大清潔打掃活動，號召全體縣民每月至少撥出一天的時間，自主定期整理維護家園，鼓勵大家遵循5R精神，包括拒絕（Refuse）、減少（Reduce）、重複使用（Reuse）、回收（Recycle）、維修（Repair）。藉由5R的各項機制，每一個人都可以是地球的守護者，家園的捍衛兵。

▲「龍來拚環境、創意花車低碳樂悠遊」活動，由環保局與西螺七崁武術文教基金會一起辦理，號召志工、清潔隊員整理環境，與創意花車遊行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「龍來拚環境、創意花車低碳樂悠遊」活動，由環保局與西螺七崁武術文教基金會一起辦理，號召志工、清潔隊員整理環境，與創意花車遊行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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