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雲林黑車「夜襲民宅」肇逃駕駛抓到了！辯恍神釀禍...酒測值曝

▲雲林虎尾自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

▲28歲洪男駕駛自小客車自撞民宅後即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮昨（27）日深夜約23時許發生一起自小客車自撞民宅棄車逃逸事件。一輛黑色自小客車行經埒內一處彎道，自撞民宅甩飛180度，現場一片狼籍，28歲的洪姓駕駛卻肇事逃逸，今日上午10時許警方於其家中找到他，酒測值為0，全案依並依道路交通管理處所條例舉發洪駕駛汽車肇事違規並吊扣其駕駛執照。

虎尾警分局說明，昨夜23時35分，洪姓男子駕駛自小客車沿虎尾鎮雲74線西向東往惠來里方向行駛，行駛至埒內里埒內120之2號，因車輛失控往右撞擊該處民宅，造成民宅鐵門及盆栽毀損，所幸無造成人員受傷，洪民即離開現場。

▲遭撞民宅鐵門毀損，一早請來廠商維修。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲遭撞民宅鐵門毀損，一早請來廠商維修。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

員警調閱監視器追查，今日上午10時40分於洪男家中發現肇事人，洪男稱其係因疲累恍神而肇事，於事故後因為受到驚嚇不知所措所以徒步離開，全案由虎尾分局埒內派出所依A3事故處理(酒測值0mg/l)，並依道路交通管理處所條例第62條舉發洪男駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置違規，可處一1000元以上3000元以下罰鍰；並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。 

▲雲林虎尾自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

▲虎尾一輛自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

虎尾警分局呼籲用路人，駕駛各類車輛，於出門前應注意身體狀況，並妥適休息再上路，如發生事故務必通報警察處理，勿任意駛離，以免觸法、受罰，以確保道路交通安全。

▲雲林虎尾自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

▲雲林虎尾自小客車自撞民宅後，駕駛下車看一眼即逃逸無蹤。（圖／民眾提供）

▲民宅屋外放置的盆栽全都被撞進屋中，現場一片狼籍。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場

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