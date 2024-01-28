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國1遭大車追撞「車尾捲成皺紙」！1男1女傷重昏迷送醫搶救

▲28日國道1號南下245.8公里處聯結車與自小客車車禍事故，造成2人傷重昏迷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自小客車遭追撞，車尾嚴重毀損宛如皺紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高南向245.9公里處今（28）日清晨6時19分發生1輛大貨車與1輛小客車追撞事故，2車追撞後、另輛自小客車再撞擊散落物，現場一度僅剩最外線可通行，現場於6時58分排除，全線恢復通車，車禍造成一男一女受重傷送醫搶救。

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲28日國道1號南下245.8公里處聯結車與自小客車車禍事故，現場一度僅剩最外線可通行。（圖／翻攝高公局網站）

四公路警察大隊說明，今早國道1號雲林大埤路段、南向245.9公里處，一輛康姓男子（46歲）駕駛營業全聯結車行駛外線車道，因未注意車前動態，撞擊前方李姓男子（28歲）所駕駛自小客車，撞擊力道猛烈、自小客車車體變形、零件四散，導致後方陳姓男子（75歲）撞擊散落物而肇事。

▲28日國道1號南下245.8公里處聯結車與自小客車車禍事故，造成2人傷重昏迷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自小客車遭追撞，車上一男一女傷重昏迷，緊急送醫搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該起車禍造成自小客車駕駛李男受頭部有撕裂傷、意識不清傷重送往虎尾若瑟醫院搶救，與李男同車乘客呂姓女子雖無明顯外傷，但傷重意識不清，緊急送往大林慈濟醫院搶救。警方表示，惟李男酒測值俟後續檢測，其他各車駕駛人均無飲酒情形，呼籲駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲28日國道1號南下245.8公里處聯結車與自小客車車禍事故，造成2人傷重昏迷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲駕駛營業全聯結車行駛外線車道，疑因未注意車前動態，撞擊前方自小客車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲28日國道1號南下245.8公里處聯結車與自小客車車禍事故，現場一度僅剩最外線可通行。（圖／翻攝高公局網站）

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