　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小郵差討消失退休金！二審又贏　中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲已有10多名員工提告中華郵政，追討109年之前績效獎金未納勞退金金額。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政過往未將績效獎金納薪資，遭勞保局開罰，自109年起納入薪資提撥6%退休金，不過未溯及既往，小郵差王耀慶因此提告追討，法院雖判中華郵政應補撥9.3萬退休金給王，不過郵政公司不服上訴，近日二審判決出爐，中華郵政仍須補撥9.3萬且不得上訴，也讓中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討。

中華郵政發放績效獎金、考核獎金，過往未納勞健保投保及勞退提撥薪資計算，遭勞保局開罰，中華郵政自109年起補正，將績效、考核和全勤獎金等納入薪資計算，不過不溯及既往，一名郵務士王耀慶對中華郵政提告，追討94年轉勞退新制後至108年獎金應納薪資計算提撥勞退，一審法院判中華郵政應補提撥9.3萬元給王，郵政公司不服提上訴，二審判決1月出爐，仍維持中華郵政補提撥9.3萬判決，且不得再上訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入郵局已18年的郵務士王耀慶說，他預計春節過後將發函給中華郵政，並限期依規定將獎金納勞退金提撥，另在他協助下，也有10多名在職員工也已委託律師比照提告，追討94年到108年的退休金，預計3月判決將出爐，另也聽聞有已經退休的員工也提告補追討，判決2月出來，也有很多人正在關注他個人對中華郵政提告二審結果，如今判定中華郵政應提撥且不得上訴，後續應該會有不少人也會跟進追討。

▲▼中華郵政郵差王耀慶花不到200元告贏中華郵政討回少給的9.3萬元退休金，估計上萬名員工也可受惠比照。（圖／王耀慶提供）

▲中華郵政郵差王耀慶告贏中華郵政，討回少給9.3萬元勞退金，10多名員工也跟進提告。（圖／王耀慶提供）

根據統計，目前適用勞退新制的中華郵政職階人員約有1萬多人，中華郵政未來是否主動一體適用溯及既往提撥，中華郵政公司表示，目前仍須針對判決書內容進行研議，並與律師研究，若確認不得上訴且必須提撥，將針對王耀慶個人依判決執行，會補提撥給他個人。

中華郵政表示，若要全面溯及既往，金額推估可能相當大，中華郵政在用人費用限制下，將無法承受，且一旦成立，不僅國營企業，民營企業也會受影響，未來仍需要跟交通部、行政院人事總處溝通研商，才能知道未來該如何因應，且需要政府用人費用的支持。

ET快訊
快訊／天冷下不了蛋！　蛋價明起再漲2元
快訊／北韓發射「多枚巡弋飛彈」
快訊／民進黨議員遇襲！　遭噴辣椒水、甩棍毆打
又是軍人酒駕！　高速追撞「車頭全炸開」
比莉72歲！周湯豪帶媽「頂級度假村住2晚」...合照藏巧思
才剛離婚　49歲叫賣哥罹癌停工
越南男吃黑布丁　隔天四肢全紫「器官衰竭」慘死
時速飆1329公里！華航破世界紀錄　提早1個多小時抵達

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／連2周調漲！天冷下不了蛋　蛋價明起再漲2元

行動郵局「錢包」上線！5大功能一次看　掃碼就能無卡存、提款

春運小三通湧人潮！單日7千人次往返兩岸　帶食品回台限重6公斤

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

台大提議大專校院5協會「每季開會討論高教」　教長認同：方便溝通

小郵差討消失退休金！二審又贏　中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討

天氣型態要變了！　鄭明典：適合大掃除

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

外遇「6個時機點」最會發生！有小孩也上榜　心理師嘆：看太多了

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

快訊／連2周調漲！天冷下不了蛋　蛋價明起再漲2元

行動郵局「錢包」上線！5大功能一次看　掃碼就能無卡存、提款

春運小三通湧人潮！單日7千人次往返兩岸　帶食品回台限重6公斤

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

台大提議大專校院5協會「每季開會討論高教」　教長認同：方便溝通

小郵差討消失退休金！二審又贏　中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討

天氣型態要變了！　鄭明典：適合大掃除

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

外遇「6個時機點」最會發生！有小孩也上榜　心理師嘆：看太多了

迎遊子返鄉！花蓮2萬盞大紅燈籠高高掛　火車站佈置喜氣溫馨

快訊／連2周調漲！天冷下不了蛋　蛋價明起再漲2元

快訊／北韓在新浦市鄰近海域發射「多枚巡弋飛彈」！

台獨是和平最大風險？　吳釗燮反嗆王毅：對被共產黨統治沒興趣

嘉義市議員與助理遭毆打！疑假車禍設局　雙煞辣椒水甩棍攻擊

台積電爆「10萬跳車潮」　股東人數跌破110萬大關

高雄玉蘭花婆婆遭兒罵醒毆打...影片被PO網　警方、社會局回應了

行動郵局「錢包」上線！5大功能一次看　掃碼就能無卡存、提款

老饕敲碗回歸！高雄前金蔥油餅塞滿蔥餡　鮮肉湯包水準不輸大飯店

懸疑解謎新作《都市傳說解體中心》開發花絮大公開　超鄉民在地化文本

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

生活熱門新聞

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

名人運動中猝逝　醫曝3情況應立刻休息

超哥貼文狂扯台灣人　鄉民氣炸

LINE免費貼圖優惠！11款實用貼圖等你下載

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

2024沒立春！　命理師解釋了

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」結果出爐

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

更多熱門

相關新聞

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

台灣西部沿海去年1個多月就出現多達24具浮屍，震驚社會，其中10名為越南籍人士、13名為台灣公民。經監察院立案調查發現，案發緣由為越南籍偷渡客於疫情期間集資購船，經人蛇仲介協助自中國福建沿海自駕直航偷渡來台，卻不幸遭遇海難。監委指出，台灣特定產業缺工嚴重導致高風險偷渡案，而查緝機關顯然忽視人蛇集團跨國分工網絡的犯罪模式，行政院應強化機關橫向聯繫。

華航、星宇春節訂位9成滿　長榮機師罷工「簽轉空間有限」

華航、星宇春節訂位9成滿　長榮機師罷工「簽轉空間有限」

長榮機師春節罷工「每天衝擊逾1.5萬人次」　交長曝勞資歧見仍大

長榮機師春節罷工「每天衝擊逾1.5萬人次」　交長曝勞資歧見仍大

持開山刀丟汽油彈搶郵局！歹徒特徵曝光　目擊者曝「開車逃逸」

持開山刀丟汽油彈搶郵局！歹徒特徵曝光　目擊者曝「開車逃逸」

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

關鍵字：

中華郵政郵差績效獎金勞退退休金王耀慶行政院交通部

讀者迴響

熱門新聞

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

快訊／國1「一早事故」　只剩1線道可走

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

偉晉《紅白》爆失言！疑開韓女團黃腔被罵翻

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面