小郵差討消失退休金！二審又贏　中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討

▲已有10多名員工提告中華郵政，追討109年之前績效獎金未納勞退金金額。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政過往未將績效獎金納薪資，遭勞保局開罰，自109年起納入薪資提撥6%退休金，不過未溯及既往，小郵差王耀慶因此提告追討，法院雖判中華郵政應補撥9.3萬退休金給王，不過郵政公司不服上訴，近日二審判決出爐，中華郵政仍須補撥9.3萬且不得上訴，也讓中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討。

中華郵政發放績效獎金、考核獎金，過往未納勞健保投保及勞退提撥薪資計算，遭勞保局開罰，中華郵政自109年起補正，將績效、考核和全勤獎金等納入薪資計算，不過不溯及既往，一名郵務士王耀慶對中華郵政提告，追討94年轉勞退新制後至108年獎金應納薪資計算提撥勞退，一審法院判中華郵政應補提撥9.3萬元給王，郵政公司不服提上訴，二審判決1月出爐，仍維持中華郵政補提撥9.3萬判決，且不得再上訴。

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進入郵局已18年的郵務士王耀慶說，他預計春節過後將發函給中華郵政，並限期依規定將獎金納勞退金提撥，另在他協助下，也有10多名在職員工也已委託律師比照提告，追討94年到108年的退休金，預計3月判決將出爐，另也聽聞有已經退休的員工也提告補追討，判決2月出來，也有很多人正在關注他個人對中華郵政提告二審結果，如今判定中華郵政應提撥且不得上訴，後續應該會有不少人也會跟進追討。

▲中華郵政郵差王耀慶告贏中華郵政，討回少給9.3萬元勞退金，10多名員工也跟進提告。（圖／王耀慶提供）

根據統計，目前適用勞退新制的中華郵政職階人員約有1萬多人，中華郵政未來是否主動一體適用溯及既往提撥，中華郵政公司表示，目前仍須針對判決書內容進行研議，並與律師研究，若確認不得上訴且必須提撥，將針對王耀慶個人依判決執行，會補提撥給他個人。

中華郵政表示，若要全面溯及既往，金額推估可能相當大，中華郵政在用人費用限制下，將無法承受，且一旦成立，不僅國營企業，民營企業也會受影響，未來仍需要跟交通部、行政院人事總處溝通研商，才能知道未來該如何因應，且需要政府用人費用的支持。