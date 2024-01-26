持開山刀丟汽油彈搶郵局！歹徒特徵曝光　目擊者曝「開車逃逸」

▲南投清水郵局遭搶劫。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政南投鹿谷清水郵局今(26日)上午10時25分發生搶案，郵局也還原經過，一名年輕、170公分且身材魁梧歹徒，頭戴安全帽和口罩進入清水郵局並從郵務窗口跳入營業廳，該局經理機警按下警報器，未料歹徒將其壓制在地用開山刀柄毆打頭部，隨後丟擲汽油彈後逃逸，目擊者發現歹徒開著一輛無車牌汽車逃離。

今上午10時25分，傳出中華郵政南投郵局所轄鹿谷清水郵局遭行搶及放火，由於該郵局為1人郵局，當時剛好是郵局經理值班，遭歹徒持開山刀毆打頭部受傷送醫。

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轄管清水郵局的中華郵政南投郵局發言人黃翠蓮表示，今天上午一名身高170公分且身材魁梧的年輕人，戴著安全帽、口罩進入郵局後隨即從郵務窗口跳進營業廳，當時郵局只有經理在，他一發現很機警按下警報器，之後被歹徒壓在地上，持開山刀刀柄毆打頭部，頭部因此受傷流血，不過經理並未交出現金給歹徒。

▲南投清水郵局遭歹徒丟擲汽油彈。（圖／記者高堂堯翻攝）

黃翠蓮指出，該名歹徒逃逸前往郵局丟擲汽油彈縱火，郵局隔壁活動中心有人發現後報警，經理也走出郵局求救，目擊者發現該名歹徒開著一輛沒有車牌汽車逃離，目前郵局是否有損失或其他金額遺失，將待警方現場調查完後進行清點。

黃翠蓮表示，受傷郵局經理因頭部流血，經縫三針後，目前正留院觀察中。

事實上鹿谷清水郵局搶案不僅今天這一起，2018年南投縣鹿谷鄉清水郵局也曾發生搶案，1名歹徒持槍闖入清水郵局，在櫃台前對著行員喊「錢拿來」，因持槍威脅，歹徒得手50萬元後逃逸，不過事後遭警方循線逮捕。