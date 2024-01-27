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西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

▲只要是軍人的調查案件，絕對逃不過監察院監委「彈劾」的命運。（圖／記者林健華攝）

▲監察院。（ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

台灣西部沿海去年1個多月就出現多達24具浮屍，震驚社會，其中10名為越南籍人士、13名為台灣公民。經監察院立案調查發現，案發緣由為越南籍偷渡客於疫情期間集資購船，經人蛇仲介協助自中國福建沿海自駕直航偷渡來台，卻不幸遭遇海難。監委指出，台灣特定產業缺工嚴重導致高風險偷渡案，而查緝機關顯然忽視人蛇集團跨國分工網絡的犯罪模式，行政院應強化機關橫向聯繫。

臺灣西海岸突出現多具不明浮屍，監察院調查發現為越南籍偷渡客於疫情期間集資購船，經人蛇仲介協助自中國福建沿海自駕直航偷渡來台，卻不幸遭遇海難。去年2月27日至4月7日在臺灣西部沿海地區陸續發現24具不明海上浮屍事件，監察委員葉大華、浦忠成對此立案調查，監察院26日公布調查報告指出，近五年我國境內查獲偷渡外來人口高達1,128人，又以越南籍為大宗，且多為曾在臺工作之失聯移工。

監委指出，案發時海巡署於接獲越南籍人士偷渡情資後，成立專案進行搜救；法務部同時指示高檢署召集相關機關成立「岸際浮屍聯繫平台」，指定臺南地檢署負責偵辦。上開 浮屍確認身分者計23人，其中10名為越南籍人士，死因均為溺斃，無他殺之嫌，其他13具大體為本國籍，經判定為輕生或意外落水死亡，另有4名偷渡客行蹤不明，已由臺南地檢署發布通緝。

調查發現，該起悲劇因14名越南籍人士集資自行駕船偷渡來臺，因氣候不佳導致船隻翻覆罹難，查無我國人民涉嫌接應、安排偷渡或人口販運等情事。 惟人蛇集團在疫情期間為規避查緝，除了將偷渡客夾藏在漁船暗艙偷渡來臺，另又發展出由偷渡客購船自中國福建沿海，自駕直航搶灘登陸之「自助式偷渡」模式 。

報告顯示，相較於近5年來（108年迄112年9月） 海巡署破獲7件海上偷渡案件，查獲偷渡人數195人，同一期間在我國境內查獲的偷渡外來人口高達1,128人，足見偷渡集團突破我國海域及岸際巡防，成功入境的情形相對嚴重。針對海巡署、移民署、警政署等執法機關未能有效防制偷渡，查緝績效不彰，監院促請行政院強化各機關橫向聯繫 ，積極向上溯源，並充實相關偵蒐人力及裝備，以壓制人蛇集團氣焰。

監察委員表示，本案調查期間， 入出國及移民法已修法加重人蛇集團及偷渡者刑責，法務部宜強化訴追意圖營利及首謀之人蛇集團成員；海巡署及漁業署亦應加強橫向連繫 ，儘速在檢察官起訴後裁處相關漁政處分， 漁業署宜審酌海巡署所提建議，提升裁罰速度並加重裁罰額度，從速扣船、扣照及加長扣船、扣照期間，並落實相關驗船作為，杜絕船隻改造密窩、密艙 ，以收嚇阻偷渡之效。

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