▲▼合歡山翠峰至大禹嶺路段入夜恐結冰，27日17時起預警封閉。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局中區及東區養護工程分局依據最新氣象情資研判，27日台14甲線翠峰至大禹嶺路段，午後水氣偏多，環境溫度維持冰點上下，有固態降水及路面結冰機率，路側局部殘冰不易消融情況，為維護用路安全，27日17時起（只出不進）預警性封閉。

養護單位同時表示，將視實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，明28日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局提醒，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段】。

另為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加夜間6時通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行（只德基往谷關，無谷關往德基）。

公路局呼籲、欲行駛台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，也可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。