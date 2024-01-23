超可愛女警「合歡山比YA」爆紅！絕美甜笑融化3萬人：單身嗎

▲可愛女警在合歡山上比YA，溫暖的甜笑讓她在網路上爆紅。（圖／翻攝臉書／中橫路況交通資訊站）



網搜小組／柯振中報導

近日低溫急凍，全台多地下起了雪，追雪族的數量也因此不斷增加。臉書粉專「中橫路況交通資訊站」為了廣大的追雪族民眾著想，分享了合歡山上女警的照片，沒想到讓女警瞬間在網路上爆紅，更有許多人狂刷留言詢問「單身嗎」，可見女警的魅力無法擋。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」除了時常回報中橫公路的實時路況以外，也常常分享逗趣的貼文，先前就曾拍下一名鮮肉員警的照片，瞬間掀起女粉絲轟動。

沒想到，照片曝光以後，讓許多男粉絲感到不滿，認為小編「偏心」，「中橫路況交通資訊站」為了洗刷汙名，近日也拍下了可愛女警在合歡山上比YA的照片。「中橫路況交通資訊站」解釋，男粉絲的吶喊他銘記在心，不過合歡山極度寒冷，想要找到碩果僅存的冰山美人十分不容易，希望大家好好珍惜。

▼中橫路況交通資訊站先前分享帥警的照片，讓許多男粉絲吶喊「偏心」。（圖／翻攝臉書／中橫路況交通資訊站）



從照片當中可以看見，這名女警身上穿著警服，裡面有厚重的衣物，頭上也用帽子包裹住，手上更是戴了手套，且現場一地白色，不難看出氣溫有多低。不過，女警似乎沒有受到低溫影響，反而是露出了燦爛可愛的笑容，瞬間融化了許多追雪族。

貼文曝光至今，已有超過3萬人按讚，更有許多人不斷狂刷留言，「這妹紙超美笑容超暖的」、「真是辛苦她了…還有暖暖的笑容」、「好可愛的警察正妹！辛苦了」、「這個笑容暖到人心裡！山上的大家辛苦了，這麼冷的天氣，注意保暖喔」、「小姐姐很配合洨編捏，拍照不忘拿下口罩」、「單身嗎？」