台14甲線翠峰到大禹嶺...路面易結冰　1700起預警性封閉

▲台14甲線中高海拔路段今日傍晚5時起預警性封閉。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

寒流持續影響台灣，台14甲線中高海拔路段環境溫度仍在冰點以下，路面（肩）結冰機率亦高，公路局宣布今日傍晚5時起將預警性封閉。

公路局中區及東區養護工程分局依據最新氣象情資研判，台14甲線翠峰（18k）至大禹嶺（41.5k）路段，環境溫度均會維持在冰點以下，現有結冰狀況不易消融，局部路面（肩）結冰機率高，為維護用路安全，傍晚5時起預警性封閉該路段，只出不進，並將視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線。

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公路局中區養工分局表示，26日早上7時將視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，並提醒用路人高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依113年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段，台8線中橫臨37便道則增加夜間6時通行時段，僅供有由公所造冊、德基往谷關方向之蔬果農產運輸大貨車通行。

公路局中區養工分局籲請民眾隨時收聽廣播、掌握相關道路行車資訊，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，亦可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）、手機下載「幸福公路APP」，或撥打該分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。