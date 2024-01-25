　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

▲▼台北捷運,燈箱廣告,11月宣傳,捷運高鐵站內遇見，在家中 家外 海外體驗。（圖／記者姜國輝攝）

▲台北捷運強調，如有同仁遇言語或暴力威脅，一律依刑法送辦，絕不輕縱。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北捷運公司25日發布聲明表示，去年台北捷運車站人員遭受威脅事件總計20件，日前紅樹林站又再度發生旅客出言謾罵站務人員情事，最後報警處理，站務人員於製作筆錄後提告妨礙名譽，近日經法院判決處罰該旅客新台幣5000元，附帶民事賠償1萬元。對此，台北捷運今重申「暴力零容忍」，如有同仁遇言語或暴力威脅，一律依刑法送辦，絕不輕縱。

北捷統計，因疫情解封後，捷運運量漸趨回升，車站人員遭受威脅件數有增多趨勢，去年台北捷運車站人員遭受威脅事件總計20件，發生原因主要為勸導違規行為及服務旅客過程中，遭旅客言語謾罵或毆打。

北捷指出，日前紅樹林站一名站務人員，基於職責販售車票予一旅客，未料竟遭該名旅客出言謾罵，最後請捷警及轄區員警到場處理，站務人員也在製作完筆錄後，提告妨礙名譽，近日經法院判決，處罰該旅客新台幣5,000元，附帶民事賠償1萬元。

對此，台北捷運重申，針對車站同仁遭遇不理性旅客的語言威脅或肢體暴力，捷運公司有權拒絕提供服務，且一律通報行控中心請捷警或轄區員警到場協助處理；若遇旅客不理性暴力相向，可運用隨身攜帶的防狼噴劑保護自身安全，詢問處也備有盾牌及防禦棍，以達嚇阻防護效用；如同仁不幸受傷，事後將由公司法政單位協助，對旅客暴力行為提出告訴，此外，每兩年定期邀請捷運警察對車站服務人員進行維安訓練，學習基本防禦招式，保護自己及他人安全。

ET快訊
TWICE官方無預警發子瑜返台影片！　網感動噴淚
泥醉妹回家倒沙發　慘遭性侵
還在冰箱！急凍「跌破10度」再一波
韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　黃揚明曝：連四屆立委連任失敗
高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」死亡
民眾黨中評會今通過「禁不分區雙重黨籍」　黃珊珊：依規定辦理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

香川縣高松市議會率團造訪基隆　邱佩琳：帶動兩城市發展興盛

國民黨團三長改選！賴士葆、傅崐萁搶總召　林思銘、洪孟楷爭書記長

韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　黃揚明曝：連續四屆立委連任失敗

禁不分區雙重黨籍！民眾黨8不分區立委達共識　黃珊珊：依規定辦理

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光：覺得很可愛

會晤美眾院「台灣連線」主席　朱立倫定調國民黨：親美友日和陸

晤美眾院台灣連線主席　柯文哲：須提前因應北京在賴清德就職後動作

海基會去年服務案總計36萬件　較2022年成長5.5成

陳智菡喊薪水沒3、40萬　嗆謝立功、林冠年「做人的禮義廉恥都沒有」

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

香川縣高松市議會率團造訪基隆　邱佩琳：帶動兩城市發展興盛

國民黨團三長改選！賴士葆、傅崐萁搶總召　林思銘、洪孟楷爭書記長

韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　黃揚明曝：連續四屆立委連任失敗

禁不分區雙重黨籍！民眾黨8不分區立委達共識　黃珊珊：依規定辦理

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光：覺得很可愛

會晤美眾院「台灣連線」主席　朱立倫定調國民黨：親美友日和陸

晤美眾院台灣連線主席　柯文哲：須提前因應北京在賴清德就職後動作

海基會去年服務案總計36萬件　較2022年成長5.5成

陳智菡喊薪水沒3、40萬　嗆謝立功、林冠年「做人的禮義廉恥都沒有」

肯德基推「開運金沙雞、金沙薯條」　春節限時開賣還抽金元寶！

前進澎湖開出第3個品牌「点爭鮮」　業者：還在評估中

SOGO大巨蛋「明年8月全開」　露天餐廳、最美地下街、精品準備逛起來

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

發現台灣特有種新蟑螂！體長「超過5公分」　比你家裡的蟑螂還大

花蓮弱勢家戶寒冬無遮蔽　港區扶輪社出錢出力改善居家環境

北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

天氣1狀態中風風險更高！　醫揭4招護血管

玻利維亞醫療團隊跨海取經　與花蓮慈院簽署合作意向書

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

政治熱門新聞

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

稅收超徵3671億！發現金？補台電？　行政院兩大使用目標曝光

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

賀瓏想邀賴蕭配　鄭運鵬神回一句話

韓國瑜抽到高嘉瑜粉紅辦公室　落「梅花座」跟黃捷、陳昭姿當鄰居

愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣：沒人通知我

日議員關注《夜夜秀》風波！王志安入籍生變

禁不分區雙重黨籍　黃珊珊這樣說

王義川質問鄭運鵬：你態度呢？

陳智菡喊薪水沒3、40萬　嗆謝立功、林冠年「做人的禮義廉恥都沒有」

韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　他曝：連續四屆立委連任失敗

提賴清德都不去KTV　韓國瑜：我會去但我有浩然正氣、有正念

快訊／台灣基進不忍了！　決定提告《賀瓏夜夜秀》

成功嶺今徵集220名一年義務役入伍　新兵：國民義務他心甘情願接受

更多熱門

相關新聞

綠嘉縣議員挺超哥揍ToyZ喊「打得好、帥」　網怒：支持暴力？

綠嘉縣議員挺超哥揍ToyZ喊「打得好、帥」　網怒：支持暴力？

網紅超哥日前不滿Toyz嫌其日料店的醋飯不好吃，當街痛毆對方，超哥事後在臉書發文表示「動手就是錯」，但也直言「重新再給我選100次，我一樣會扁你這個王八蛋」，不少網友紛紛留言討論，民進黨嘉義縣議員黃嫈珺就在底下回「讀完整篇文章，就是覺得打得好」、「帥」，卻反遭部分網友撻伐「議員支持暴力？」

女友喊「Toyz白目活該被打」　他下秒果斷分手

女友喊「Toyz白目活該被打」　他下秒果斷分手

嚴防選舉暴力不法　北檢進駐警局

嚴防選舉暴力不法　北檢進駐警局

北捷文湖線上班時段走走停停　竟是因為鴿子

北捷文湖線上班時段走走停停　竟是因為鴿子

男揚言「對市長砰砰」陳其邁回應了

男揚言「對市長砰砰」陳其邁回應了

關鍵字：

台北捷運暴力

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

快訊／7-11開出2張千萬發票！

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

快訊／全家開出2張千萬發票！

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面