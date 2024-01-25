北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

▲台北捷運強調，如有同仁遇言語或暴力威脅，一律依刑法送辦，絕不輕縱。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北捷運公司25日發布聲明表示，去年台北捷運車站人員遭受威脅事件總計20件，日前紅樹林站又再度發生旅客出言謾罵站務人員情事，最後報警處理，站務人員於製作筆錄後提告妨礙名譽，近日經法院判決處罰該旅客新台幣5000元，附帶民事賠償1萬元。對此，台北捷運今重申「暴力零容忍」，如有同仁遇言語或暴力威脅，一律依刑法送辦，絕不輕縱。

北捷統計，因疫情解封後，捷運運量漸趨回升，車站人員遭受威脅件數有增多趨勢，去年台北捷運車站人員遭受威脅事件總計20件，發生原因主要為勸導違規行為及服務旅客過程中，遭旅客言語謾罵或毆打。



北捷指出，日前紅樹林站一名站務人員，基於職責販售車票予一旅客，未料竟遭該名旅客出言謾罵，最後請捷警及轄區員警到場處理，站務人員也在製作完筆錄後，提告妨礙名譽，近日經法院判決，處罰該旅客新台幣5,000元，附帶民事賠償1萬元。

對此，台北捷運重申，針對車站同仁遭遇不理性旅客的語言威脅或肢體暴力，捷運公司有權拒絕提供服務，且一律通報行控中心請捷警或轄區員警到場協助處理；若遇旅客不理性暴力相向，可運用隨身攜帶的防狼噴劑保護自身安全，詢問處也備有盾牌及防禦棍，以達嚇阻防護效用；如同仁不幸受傷，事後將由公司法政單位協助，對旅客暴力行為提出告訴，此外，每兩年定期邀請捷運警察對車站服務人員進行維安訓練，學習基本防禦招式，保護自己及他人安全。