女友喊「Toyz白目活該被打」　他下秒果斷分手！網揪1點不挺

▲女友認為Toyz活該被打。（圖／翻攝自Facebook／Toyz ）



記者施怡妏／綜合報導

直播主Toyz因嫌YTR超哥的日料餐廳難吃，被對方揍到頭破血流，送醫縫了10幾針，引發各界關注，一名男網友表示，與女友討論此事，對方大喊「Toyz活該被打欸」，犯錯的人被打活該，讓他感到很傻眼，認為雙方想法不合，於是決定分手，貼文掀起兩派論戰。

男網友在Dcard發文，與女友談論超哥毆打Toyz事件，女友稱Toyz白目且明知故犯，「這種人不打打誰？真的是活該被打欸」。他聽完超傻眼，「照妳的邏輯，妳是指故意犯錯的人被打活該？」女友則點頭說對。

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原PO回嗆「那妳之前停紅線是不是該被打？妳下次垃圾亂丟是不是我可以直接扁妳？妳媽之前闖紅燈是不是就該被打？這些都是故意的，妳覺得就欠揍嗎？」怎料女友因此爆氣。

經過這次討論，原PO發現兩人觀念不合，因此決定分手，「不是因為她挺超派而分，而是透過此事發現思考上差異太多，無法認同對方的思考方式而分」，雖然自己也沒有很喜歡Toyz，但就事論事，「今天如果是一個路人這樣評論，被超派打還會有人支持嗎？如果這樣的人是多數，那真為教育感到可悲，為台灣感到絕望」。

▲原PO意識到雙方想法不合，便果斷分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）



貼文一出，有網友認同原PO，「送回她一個超派鐵拳？」「批評東西難吃，為什麼就可以合理化對方打人」、「這種奇怪價值觀的女友放了也好，不然以後很累的」、「FB貼文底下好像挺超派的站大多數，一邊喊著台灣社會不夠安全，一邊又在力挺這種暴力行為，真的不知道該說什麼」、「挺暴力的人真的有夠無言，很討厭動手動腳的人」。

但也有人指出，原PO的言語太過刺激，「討論事情可以，但盡量不要牽扯到對方身上，朋友、職場都一樣，跟女朋友就更別這樣了」、「老實說，你可以講得委婉一點，後面真的多了」。也有網友理性分析，「兩個都有不對的地方，但傷人在道德世俗和法律上就是嚴重於白目」、「看下來只覺得你跟女友根本半斤八兩啊，明明有更好的方式開導你前女友，而非挑釁式的堵對方」。