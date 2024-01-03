高雄男揚言「對市長砰砰」　陳其邁：能體諒但不允許暴力

▲高雄市長陳其邁遭恐嚇。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名李姓男子昨(2日)晚間撥打電話到民進黨高雄市黨部，揚言要對市長陳其邁「砰砰」，黨工立即報警處理。警方昨日逮到李姓男子與一名女共犯，訊後依恐嚇人身安全罪嫌送辦。陳其邁對此表示，能體諒對方身體不適衍生情緒不滿，但暴力是不應該被允許的。

針對被電話恐嚇，陳其邁今日受訪時表示，昨天警察局長林炎田第一時間有跟他說，也了解對方可能是因為生病，身體比較不適，衍生一些憂鬱、情緒不滿，才做出電話恐嚇行為，他當然也能夠體諒對方的心情，但是他還是要強調，暴力犯罪或是涉及選舉的治安，警方會嚴正的執法。

陳其邁也特別感謝警方，在3個小時就掌握特定人士，迅速破案，不過他還是要再三強調，選舉期間任何的不法、暴力的情事是絕不允許的。

有記者注意到陳其邁今日衣服看起來「比較鼓」，詢問他是否有特別的保護措施？陳其邁說，是因為天氣冷，裡面多添加棉衣，不是防彈衣。至於警力補分，昨天他本來是簡單的行程，他突然發現編制內的警力同仁有特別靠他比較近，隨之警察局長就打電話告訴他市黨部接到恐嚇電話一事，雖然他的警力沒有增加，但是他有特別注意到他們提高警覺。

這起電話恐嚇事件發生在2日下午3點10分，當時民進黨黨工接獲一通電話，來電的男子想詢問市長陳其邁的行程，表示要對市長表達不滿，最後揚言要對市長「砰砰」。黨部認為言詞恐對市長不利，因此立即向轄區鼓山分局報案。

警方昨日傍晚6點接獲報案後，組成專案小組偵辦，並於案發後3小時掌握嫌犯身分，通知74歲李姓男子與另一名女共犯到案說明。

據了解，兩人為表親關係，李姓男子對現行低收入戶補助金額不滿，且當時精神狀況不佳，因此撥打電話至市黨部發洩不滿情緒。全案依恐嚇人身安全罪嫌將2人依法究辦。