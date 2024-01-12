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社會 社會焦點 保障人權

嚴防投票日暴力不法！北檢24檢察官進駐10警局　署內專人待命

▲▼因應2024大選，檢察官將進駐警分局嚴防不法 。（圖／翻攝最高檢反賄海報）

▲因應2024大選，檢察官將進駐警分局嚴防不法。（圖／翻攝最高檢反賄海報）

記者劉昌松／台北報導

第16屆總統及第11屆立委選舉即將在13日進行投票，台北地檢署因應12日凱道選前之夜的造勢活動，已指派2名主任檢察官進駐轄區中正一分局，在投開票當天，也將有24名主任檢察官、檢察官分別到轄區10個分局，隨時因應投開票突發狀況，另在署內也有「暴力介入及群眾事件處理專組」待命處理陳抗等不法事件。

2024年大選選情緊張，部分選區戰況激烈，主要政黨舉辦的選前之夜造勢活動，預料會吸引各自支持者聚集，成為全國焦點，雖然這次情況較往年不同，國民黨、民進黨的選前之夜將在新北市舉行，但位於台北市的凱達格蘭大道仍有民眾黨造勢活動，北檢仍絲毫不敢大意。

台北地檢署早在選舉開跑前，就已分派署內12個偵查組成員，分別與相對應的轄區分局密切聯繫，檢察官不定時前往分局、派出所了解地方選情，為因應選前最後一天的12日凱道大型造勢活動，將指派2名主任檢察官進駐中正一分局。

13日投票日當天，12個偵查組將各派2名主任檢察官或檢察官，也就是共24組檢察官進駐轄區10個分局，機動因應各投開票所內可能發生的撕票、亮票等不法情事；另外也有24名主任檢察官或檢察官，留在北檢待命，以隨時因應支援各地突發狀況。而針對可能發生的群眾、陳抗不法事件部分，將由「暴力介入及群眾事件處理專組」待命處理。

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