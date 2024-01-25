邀姊妹花KTV歡唱...送泥醉妹回家竟硬上！色男認錯+賠償換免囚

▲涂姓男子去年1月間與一對姊妹等人到桃園區某KTV唱歌，結束後趁送泥醉妹妹返回租屋處，竟乘機性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市涂姓男子於2023年1月間與女性友人相約到KTV唱歌，期間還邀女子姊姊與謝姓男子共赴，過程中都有飲酒，翌日凌晨4人歡唱結束後，涂、謝分別送姊妹倆返回龜山區租屋處，涂男見女子泥醉倒臥沙發上，竟脫去外褲硬上性侵得逞；桃園地院審理過程時，涂男坦承認錯，並經調解獲得女子原諒，法官審結依乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並於判刑確定一年內向公益機構團體，提供200小時義務勞務與參加法治教育課程3場次，還可上訴。

檢警調查，涂姓男子與被害女子為朋友關係，2023年1月19日晚間，與女子相約並邀其姊姊、謝姓男子到桃園區某KTV歡唱飲酒，翌日凌晨4時許結束後，涂、謝2人分別送女子與其姊返回龜山區各自租屋處。

未料，涂男送爛醉如泥的女子返回租屋處後竟藉機留宿，見女子倒臥客廳沙發上無力動彈且昏睡，突然竟起淫念，乘女子無力反抗之際，脫去其內外褲乘機硬上得逞。女子雖昏睡無力抵抗，遂於事畢後恢復意識氣力後，以手機傳送訊息向謝姓男子求援，再由家人協助報警提告，桃園地檢署檢察官複訊後依妨害性自主罪嫌將涂男起訴。

桃園地院審理時，法官痛斥被告涂男僅為滿足一己之性慾，藉女子不能且不知抗拒之際，對其為性交行為，漠視女子之性自主權，法官考量被告坦承犯行之犯後態度，且斟酌已與被害女子達成和解，其未有任何經法院科刑之紀錄。考量女子對本案之意見，認被告涂男經此科刑教訓，日後當知所警惕無再犯之虞，其所受上刑之宣告，以暫不執行為適當。

法官審結依乘機性交罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應於判決確定之日起1年內向檢察官指定之政府機關或符合公益目的之機構團體，提供200小時義務勞務，參加法治教育課程3場次，本案還可上訴。