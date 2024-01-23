　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外傳「有案件仍在緩刑期間」　超哥2點澄清：只是同名同姓

▲▼ 。（圖／翻攝自FB超派人生）

▲超哥澄清，並無緩刑在身 。（圖／翻攝自FB超派人生）

記者施怡妏／綜合報導

網紅直播主Toyz被YTR超哥痛毆事件，引發全台關注，然而，有網友翻出黑歷史，指出「超哥有案件仍在緩刑期間」，對此，超哥稍早澄清「無緩刑在身」，那只是同名同姓而已。

日前有網友在PTT以「原來已經有案底啦，難怪不怕」為題，表示超哥疑似曾與他人爆發衝突，被提告傷害、公然侮辱罪、恐嚇等罪，原PO還貼出法院判決書佐證，感嘆「隨便一搜原來就有案底啦，幹XX、X你X也一直是口頭禪，難怪那麼囂張，真不意外」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超哥稍早在臉書發文澄清，對於外界傳言他在緩刑期間，他強調「並無緩刑在身，之前已澄清過那只是同名同姓」。

然而，針對毆打Toyz事件，超哥22日在臉書發文道歉，之後頁面卻轉為「目前無法查看此內容」，一個多小時後又重發，補上Toyz惡行，並大吐經營餐飲業的苦水，「重新再給我選100次，我一樣會扁你這個王八蛋」；並解釋原先的道歉文並沒有刪，若看不到文章，是因為有人檢舉而被強制下架，「只有我自己看得到」。

超哥坦言，Toyz的行為影響到的不只是他餐廳營運，還有員工的辛苦、以及他對料理的執著，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓」。

ET快訊
快訊／烏來也下雪了！　美景曝光
賴清德哽咽下跪！舅媽選前1天過世　感謝童年照顧之恩
快訊／台中和平區明放低溫假！　今午起幼兒園放假
管中閔也有房貸！曝「新成就達成」歷時15年
陽明山鞍部「隔3年又降雪」　累積厚度4.2cm
入冬最強寒流！　北市6人無呼吸心跳
傅崐萁退讓！　她跟韓國瑜喝咖啡讚：未來立法院願景可期
外傳「仍在緩刑期間」　超哥2點澄清：只是同名同姓
快訊／合歡山降雪！　銀白絕美畫面曝
大屯山染白頭！　美照曝光
嫌小姐服務差亮槍！　男槍藏垃圾桶「被阿姨撿走」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光　片片白雪覆蓋擋風玻璃

台鐵「轉轍器故障」七堵－宜蘭受阻！列車誤點長達51分鐘

快訊／台中和平區放低溫假！今午後幼兒園放假、明全區停課1天

桃園復興區拉拉山、上巴陵凌晨飄雪　部分地區積雪5公分！

積雪1公分多！太平山－3°C「雪片紛飛」超夢幻　遊客讚不虛此行

外傳「有案件仍在緩刑期間」　超哥2點澄清：只是同名同姓

新竹尖石下雪了！　鄉公所公告「2路段進行管制」：禁止入山

陽明山鞍部「隔3年又降雪」　累積厚度4.2cm！雪白美景曝

快訊／合歡山積雪4cm！銀白絕美畫面曝　昆陽到大禹嶺須加掛雪鍊

不斷更新／陽明山、太平山、合歡山全下雪！　全台追雪一次看

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光　片片白雪覆蓋擋風玻璃

台鐵「轉轍器故障」七堵－宜蘭受阻！列車誤點長達51分鐘

快訊／台中和平區放低溫假！今午後幼兒園放假、明全區停課1天

桃園復興區拉拉山、上巴陵凌晨飄雪　部分地區積雪5公分！

積雪1公分多！太平山－3°C「雪片紛飛」超夢幻　遊客讚不虛此行

外傳「有案件仍在緩刑期間」　超哥2點澄清：只是同名同姓

新竹尖石下雪了！　鄉公所公告「2路段進行管制」：禁止入山

陽明山鞍部「隔3年又降雪」　累積厚度4.2cm！雪白美景曝

快訊／合歡山積雪4cm！銀白絕美畫面曝　昆陽到大禹嶺須加掛雪鍊

不斷更新／陽明山、太平山、合歡山全下雪！　全台追雪一次看

寒流來襲！台中8度冷吱吱...2人街頭失溫送醫　3街友遭安置

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光　片片白雪覆蓋擋風玻璃

最強寒流急凍！新竹縣2人無呼吸心跳　1人死亡1送醫搶救中

謝金河才嘆兩地股市寒氣逼人　滬港股今反彈

日月光發紅包！　基層員工每人加發獎金1.2萬元

大坂直美接受阿布達比外卡資格　前球后2月初再出發　

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工　

中島健人驚喜宣布「3月台北見面會」！　《客廳裡的松永先生》熱播中

鄭欽文首闖澳網女單8強　曝前中國一姐給的忠告

台鐵「轉轍器故障」七堵－宜蘭受阻！列車誤點長達51分鐘

8歲萌娃駕駛「飄移車」！　奶音喊：速度快姿勢也要帥

生活熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假

今晨4.7℃「全台凍番薯」！4縣市豪大雨　明低溫範圍更廣

爸愛抽電子煙　害一家人都氣喘了

快訊／太冷了！北市「最高海拔學校」湖田國小宣布：明放低溫假

不斷更新／北部3縣市8校23日放低溫假　全台停班課狀況一次看

更多熱門

相關新聞

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

網紅Toyz 20日晚間到YouTuber超哥的餐廳直播，沒想到竟因批評對方「醋飯難吃」，被當街打得頭破血流，事後提告傷害、殺人未遂等罪，引發各界關注。對此，網紅「館長」陳之漢也實際購買超哥餐廳的餐點，並在直播中評論餐點品質，但有網友發現，館長在試吃過程中，疑似把橡皮筋連同生魚片一起吃下肚，結果還渾然不知，引發熱烈討論。

Toyz公開驗傷單「頭部腦震盪」！

Toyz公開驗傷單「頭部腦震盪」！

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

丁特突現身「超哥」餐廳！

丁特突現身「超哥」餐廳！

Toyz爆頭補踹一腳　超哥助理到案

Toyz爆頭補踹一腳　超哥助理到案

關鍵字：

超哥Toyz緩刑澄清

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

陶晶瑩淚控被賺價差！合夥人聲明反擊：簡單的商業邏輯

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面