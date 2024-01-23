外傳「有案件仍在緩刑期間」　超哥2點澄清：只是同名同姓

▲超哥澄清，並無緩刑在身 。（圖／翻攝自FB超派人生）



記者施怡妏／綜合報導

網紅直播主Toyz被YTR超哥痛毆事件，引發全台關注，然而，有網友翻出黑歷史，指出「超哥有案件仍在緩刑期間」，對此，超哥稍早澄清「無緩刑在身」，那只是同名同姓而已。

日前有網友在PTT以「原來已經有案底啦，難怪不怕」為題，表示超哥疑似曾與他人爆發衝突，被提告傷害、公然侮辱罪、恐嚇等罪，原PO還貼出法院判決書佐證，感嘆「隨便一搜原來就有案底啦，幹XX、X你X也一直是口頭禪，難怪那麼囂張，真不意外」。

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超哥稍早在臉書發文澄清，對於外界傳言他在緩刑期間，他強調「並無緩刑在身，之前已澄清過那只是同名同姓」。

然而，針對毆打Toyz事件，超哥22日在臉書發文道歉，之後頁面卻轉為「目前無法查看此內容」，一個多小時後又重發，補上Toyz惡行，並大吐經營餐飲業的苦水，「重新再給我選100次，我一樣會扁你這個王八蛋」；並解釋原先的道歉文並沒有刪，若看不到文章，是因為有人檢舉而被強制下架，「只有我自己看得到」。

超哥坦言，Toyz的行為影響到的不只是他餐廳營運，還有員工的辛苦、以及他對料理的執著，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓」。