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酒駕男欠國庫3萬...中風無工作能力　桃園分署致贈慰問金紓困

▲桃園分署日前針對酒駕欠繳邱姓納稅義務人進行強制執行，分署人員查出義務人中風且生活無法自理，昨天趕往探視並發放慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園分署日前針對酒駕欠繳邱姓納稅義務人進行強制執行，分署人員查出義務人中風且生活無法自理，昨天趕往探視並發放慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區邱姓男子因未繳納酒駕罰鍰、違反強制汽車責任保險法罰鍰共計3萬元，桃園市交通事件裁決處、交通部公路局新竹區監理所中壢監理站陸續移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，分署人員執行過程發現，邱男於2018年11月間中風，導致生活無法自理，無工作能力自然無力繳交罰鍰；桃園分署人員昨（24）日至中壢區某長照中心訪視邱男並致贈慰問金，邱男積欠罰鍰部分則依法撤銷扣押命令，邱男對於分署人員善舉頻頻點頭致意。

桃園分署指出，56歲的邱姓男子因積欠酒駕、違反強制汽車責任保險法罰鍰共計3萬元無力繳納，遭桃園分署強制執行，分署人員從其郵局存款中扣除欠款時發現，存款來源均來自社福團體，分署人員接獲社工來電，邱男是長期關懷協助個案，領有身心障礙手冊，日常生活需專人照料，桃園分署確認所扣得之款項為社福補助款後，除依法迅速撤銷扣押命令外，昨天由分署愛心社同仁至該長照中心關懷訪視邱男。

▲桃園分署人員昨天趕往長照中心探視邱男，並發放慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園分署人員昨天趕往長照中心探視邱男，並發放慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

長照中心社工說，邱男妻子已離世，兩人共育有一子一女，邱男於2018年11月間中風導致行動不便，日常生活需專人照料，4年前邱男兒子照顧邱男時，對其施以暴力，邱男女兒因工作與生活作息等因素，亦不適合照料，經相關單位評估與轉介後，終於在2020年12月間，白天時段將邱男安置在長照中心照顧，晚上邱男則返回到租屋處居住，照護員每周固定時間到邱男租屋處協助清掃等日常家務。

農曆春節將屆，桃園分署愛心社同仁昨日上午到該長照中心訪視邱男，並致贈春節慰問金，邱男頻頻點頭且吃力地說「謝謝」，臉上露出難得笑容。

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