元宵節和小女友連%2次！男判緩刑　至今仍交往...法官下令不准嘿咻

▲男子對小女友愛愛被法官判緩刑2年，並禁止對她實施妨害性自主不法侵害行為。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名年約22歲男子與1名少女交往成為男女朋友，去年元宵節2人兩度愛愛，曝光後男子挨告，但法院審理時兩人仍在交往，少女也向法官求情，給男友一個改過向上的機會，女孩的媽媽也希望給被告緩刑及自新機會，全案審結，法官依妨害性自主，判處1年6月徒刑。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，但罕見地下令禁止男子和女友發生性關係。

依據判決書內容指出，男子與該名未滿14歲的少女是男女朋友，於去年2月5日元宵節當天接續發生2次性行為，法院審理時，2人仍在交往，少女手寫書指出男友很照顧她，也讓她改變，希望法官給予改過向上的機會，另少女母親於準備程序、審理中均表示希望給予男子緩刑、一個機會。

法官考量男子一時未能克制慾望衝動犯罪，並始終坦承犯行，事後更與少女及其母親調解成立，足見犯後確有悔意，並審酌被告並無前科，因年輕識淺，一時衝動，犯罪後已表悔意，態度良好，已取得少女及其母親原諒。

法官審理後，依對於未滿14歲女子為性交，判處有期徒刑1年6月。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並罕見禁止他和女友發生性關係。