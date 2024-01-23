連續2天對女學生襲胸+摸臀　桃園「車站癡漢」下場曝

▲陳姓男子於2022年12月間，先後在中壢區某公車站、內壢火車站，先後對素不相識之等車女學生趁機襲胸摸臀得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於2022年12月間在中壢區公車站見未成年女學生獨自等候公車，藉故碰其肩膀，女學生轉身時，陳男竟伸手撫摸其胸部得逞，隨後乘機逃跑，翌日又在內壢火車站，見另一名女學生等車時，徒手撫摸其臀部得逞，陳男性騷擾得逞後逃離現場；桃園地院審理時，陳男坦承犯行，法官審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，共2罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，還可上訴。

檢警調查，30歲的陳姓男子於2022年12月3日下午4時55分許，在中壢區某公車站前，見素不相識之女學生等候公車，藉故觸碰其肩膀，女學生轉身察看時，陳趁其未防備時，徒手觸摸女學生之胸部，對其性騷擾得逞，陳男犯案後後迅速逃離；食髓知味的陳男翌日上午8時27分許在內壢火車站，見另一名女學生等候搭車，趁其未防備且不及抗拒之際，伸手觸摸其臀部性騷擾得逞，犯案後立即逃離，案經2名被害女學生分別向中壢警分局、鐵路警察局台北分局提告。

桃園地院審理時，法官根據檢察官依違反性騷擾防治法案件聲請簡易判決，陳男在偵訊時均坦承犯行不諱，2名被害女學生亦指證歷歷，警方則提供公車站與火車站之監視器畫面截圖照片佐證，被告犯行足以認定。

法官審酌，被告為逞一己私慾，對告訴人2女分別為性騷擾行為1次，未尊重他人之身體自主權益，造成告訴人驚嚇及受辱之感，被告於檢警發布緝獲後之偵訊時大致坦承犯行，法院審理時亦坦承全部犯行，犯後態度尚可，但被告辯護人以被告罹患精神疾病，曾多次就診或住院紀錄；法官審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，共2罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，本案仍可上訴。