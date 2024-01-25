發簡訊「會好好照顧你」狂追學弟　恐怖學長被封鎖還騷擾...下場曝

▲柯姓男子對學弟傾慕有加，但學弟卻有女友，去年2月得知學弟與女友分手後頻頻發簡訊追求跟蹤，引發學弟恐慌報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

柯姓男子在念大學期間對學弟愛慕不已，但學弟有交往中女友多次婉拒，去年2月間，柯得知學弟與女友分手訊息，認為自己有機會，頻頻發簡訊向學弟示愛，學弟恐慌之下回應「請不要聯絡我，跟接近我」，甚至還將柯男封鎖。未料4天後，柯男跑到學弟住家附近向其母借手機再度向學弟發簡訊「我會好好照顧你」示愛，學弟憤而報警提告；桃園地檢署複訊時，柯男坦承犯行，偵結依違反跟蹤騷擾防治法，向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，31歲的柯姓男子與學弟為大學時期學長與學弟關係，柯男對學弟非常愛慕嘗試追求，因學弟當時有交往中的女友而拒絕，兩人畢業後鮮少聯繫，去年2月間，柯男得知學弟與女友分手，隨即於去年3月間前往學弟上班地點守候，並以通訊軟體頻頻發送「我會好好照顧你，相信我、我已經等你五年多了…」等簡訊示愛，學弟為此恐慌不已，隨即傳送簡訊「請不要聯絡我，跟接近我、謝謝，只有這些話」，但柯男仍不放棄，持續發送簡訊騷擾，直到學弟將柯男封鎖為止。

孰料，柯男仍舊不死心，幾天後搭車至學弟媽媽的活動攤位，向其母借用手機再度傳簡訊給學弟，學弟生活起居都受到影響且心生恐懼下向龜山警方報案提告，警方循線查獲柯男到案。

桃檢複訊時，柯男坦承犯行，被害學弟則提供簡訊內容截圖、媽媽手機簡訊內容截圖等佐證，此外被告柯男還在臉書等通訊軟體散播與傳送學弟簡訊內容佐證，足認柯男犯行明確，檢方偵結依違反跟蹤騷擾防治法向桃園地院聲請簡易判決處刑。