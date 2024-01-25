奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子昨（24）日上午騎乘黃牌重機由龜山區往桃園市方向行駛，行經龜山區東萬壽路時，一輛計程車左轉龍校街時發生碰撞，林女撞擊後翻轉一圈重重落地，計程車也嚴重凹陷毀損，龜山警方與救護人員到場後緊急將林女送醫急救，但仍傷重不治，雙方酒測值均為零，警方初步研判應該是計程車在綠燈轉換時未禮讓直行車先行釀禍，真正肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市林姓女子昨天上午騎乘重機由龜山往桃園市區，行經東萬壽路時撞時左轉計程車，圖為撞擊瞬間路口監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，這起事故發生於昨天上午10時許，22歲林姓女子騎乘黃牌重機機行經龜山區東萬壽路與龍校街32巷口往桃園區方向直行，53歲謬姓男子駕駛計程車往新北市方向由內側車道左轉龍校街時發生碰撞，林女當場翻落重摔落地，當場昏迷不醒，救護人員到場後立即送醫急救，但仍傷重不治，雙方酒測值均為零，事故原因仍待警方調查釐清。

▲桃園市林姓女子昨天上午騎乘重機由龜山往桃園市區，行經東萬壽路時撞時左轉計程車，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓女子昨天上午騎乘重機由龜山往桃園市區，行經東萬壽路時撞時左轉計程車，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友將行車紀錄器拍攝畫面上傳臉書《記者爆料網》，黃牌重機女騎士行經該路段，疑似未減速往前直衝，結果撞上對向車道左轉計程車，當時女騎士噴飛2公尺高，還在空中轉了2圈才落地，路人見狀上前查看時已昏迷不醒。

▲桃園市22歲林姓女子昨天騎乘重機行經東萬壽路時撞上左轉計程車，肇事小黃也嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方表示，這起意外造成林姓女騎士傷重不治，已報請桃園地檢署檢察官進行相驗釐清死因；警方呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況，轉彎車應禮讓直行車先行，切勿超速行駛，以維護自身與其他用路人的安全。

