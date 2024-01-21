狂重播「Toyz被揍1表情」　鄉民看傻了：資深演員也演不出

▲Toyz要告超哥「殺人未遂」4罪。（圖／翻攝YouTube、1988.bomb-蹦闆IG）



網搜小組／劉維榛報導

直播主Toyz嫌棄超哥餐廳「魚好吃，醋飯不好吃」，兩人從口角衝突演變成爆打慘況，Toyz甚至縫了至少10針，要對超哥提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴。有網友狂重播看痛毆影片，認為Toyz露出關鍵一個表情，「我敢說絕對不是套好」，這叫演10年的演員，可能也演不出來。

一名網友在PTT直呼，Toyz去年參加拳上兇猛的椅子，結果殺到超哥店裡開直播喊東西難吃，「被一個整天拿罐酒、哈雪茄的網紅超派打趴...練拳是不是真的沒X小用？」

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該文曝光後，網友吵翻直呼，「演戲衝流量」、「故意不還手啊，才有話題流量」、「 不還手苦肉計，這才是贏家，懂？」「不還手才能賺爛啊」、「他還手變互毆 Toyz有案底」、「故意不還手啦，你看超哥還跳起來打的」、「不還手才聰明好嗎？還有影片上法院穩贏的」、「他有官司還手了還得了」。

還有鄉民認真狂刷影片表示，Toyz第一時間被勒住時，表情完全愣住，並沒有多餘準備動作，迎接即將被甩出去，「你這叫演10年的演員，可能也演不出來，這一定現場即興，不是Tao的」，因此肯定直言「Toyz這個表情，我敢說絕對不是套好！」

關於這起毆打糾紛，Toyz送往仁愛醫院治療後頭頂縫了10針，全身多處擦挫傷，由於Toyz送醫前未提告，警方原本將依社會秩序維護法裁罰超哥，但Toyz委託律師指出，超哥都是朝Toyz頭部進行攻擊，過程當中有意致他於死的意圖，因此Toyz出院後前往警局，對超哥及同夥一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，員警立即以準現行犯身分逮捕超哥。